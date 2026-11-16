Togo: Quatre règles pour sécuriser les traversées

15 Novembre 2026
Togonews (Lomé)

Une semaine après le naufrage meurtrier du 8 novembre à Togoville (3 morts), le ministère de la Sécurité et de la Protection civile a annoncé de nouvelles règles de navigation sur le lac Togo et le fleuve Zio.

Les piroguiers doivent désormais respecter quatre obligations :

seules les embarcations autorisées à transporter des passagers pourront circuler ;

le gilet de sauvetage est obligatoire pour chaque passager pendant toute la traversée ;

la surcharge est interdite et le nombre de passagers devra respecter la capacité de chaque pirogue ;

les traversées s'arrêteront à 20 heures au plus tard, jusqu'à nouvel ordre.

La surveillance sera renforcée aux points de traversée, en particulier sur la rive d'Agbodrafo. La brigade fluviale de Kpessi doit aussi devenir opérationnelle.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.