Togo: Kpimé-Séva accueille les pèlerins du diocèse de Kpalimé

15 Novembre 2026
Togonews (Lomé)

Des milliers de fidèles catholiques du diocèse de Kpalimé se sont rassemblés ce week-end au sanctuaire marial de Kpimé-Séva pour la 23e édition du pèlerinage dédié à Notre Dame de la Confiance.

Comme chaque année, les fidèles s'y étaient préparés dans leurs paroisses par des célébrations pénitentielles et le sacrement de la réconciliation. La veille, les jeunes avaient ouvert le pèlerinage par une veillée de prière. Le grand jour a été marqué par une procession vers le sanctuaire, des temps de prière et une messe solennelle.

Ce pèlerinage, qui se tient depuis plus de vingt ans, reste l'un des grands moments de la vie du diocèse. Il réunit chaque année des fidèles venus de toutes les paroisses autour de la prière, du recueillement et de la communion fraternelle.

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