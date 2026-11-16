L'Union Démocratique des Bâtisseurs (UDB) intensifie les préparatifs de son premier Congrès ordinaire, prévu le 5 décembre 2026 au Palais des Congrès de Libreville, autour du thème « Enracinement et Consolidation ».

Dans cette perspective, près de 200 membres issus des différentes commissions et structures du Parti se sont réunis, ce vendredi 13 novembre, au cabinet politique du Président Fondateur, le Compagnon Bâtisseur en Chef, Brice Clotaire Oligui Nguema. Cette séance plénière était présidée par le Dr Séraphin Akure-Davain, Président du Comité d'organisation.

Cette rencontre de travail a permis de présenter le dispositif organisationnel du congrès, de définir les responsabilités des différentes équipes et de préciser les grandes orientations ainsi que le chronogramme des préparatifs.

Prenant la parole, le Président du Comité d'organisation a rappelé la portée historique de ce premier rendez-vous statutaire. Il a notamment appelé à transformer la dynamique électorale de l'UDB en une implantation politique durable sur l'ensemble du territoire national, des provinces aux quartiers, afin de renforcer son ancrage auprès des populations.

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Il a également mis l'accent sur la cohésion, la solidarité et l'unité d'action, soulignant que chaque commission, chaque responsable et chaque militant constitue un maillon essentiel dans la construction et le rayonnement du Parti.

À travers cette mobilisation, l'UDB affiche clairement son ambition : se doter d'une organisation moderne, disciplinée et structurée, capable de consolider ses acquis et de préparer son avenir.

Le rendez-vous est donc pris pour le 5 décembre prochain au Palais des Congrès de Libreville, pour ce premier Congrès ordinaire qui constitue une étape importante dans la vie du Parti.