À l'initiative du Président de la République, Chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, le Ministre de l'Économie, Thierry Minko, a procédé au lancement de la Grande Caravane Médicale de Lambaréné, qui se tient du 16 au 21 novembre 2026 à l'hôpital Georges Rawiri.

Cette initiative vise à rapprocher les services de santé des populations et à faciliter leur accès à des prestations médicales essentielles.

Un engagement en faveur de la santé des populations

La caravane offre un programme bénéfique pour les populations. Il y a entre autres, des dépistages gratuits des cancers masculins, notamment ceux de la prostate et des testicules ; des consultations et des soins dentaires gratuits.

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Dans le souci de renforcer les capacités opérationnelles de l'établissement hospitalier et de faciliter la prise en charge des bénéficiaires, le Ministre Thierry Minko a également procédé à un don d'intrants et de médicaments à l'hôpital Georges Rawiri.

Cette action traduit une volonté de contribuer concrètement à l'amélioration de l'accès aux soins et à la prévention des maladies au sein des populations.

Un investissement dans l'éducation et les conditions d'apprentissage

Dans le prolongement de son engagement en faveur de l'éducation, le Ministre Thierry Minko a aussi procédé à la remise d'un important lot de tables-bancs aux établissements publics d'enseignement primaire de la commune de Lambaréné.

Ladite dotation vient consolider une première action menée en début d'année scolaire, à travers la distribution de kits scolaires aux élèves. Au-delà de ces dons, il s'agit d'apporter une réponse concrète aux besoins des établissements scolaires, en contribuant à l'amélioration des conditions d'apprentissage et à l'épanouissement des jeunes apprenants.

La démarche traduit la conviction que l'éducation demeure un levier fondamental de développement et un investissement essentiel pour l'avenir des enfants, comme le veut le Chef de l'Etat, Brice Clotaire Oligui Nguema.

Un soutien à l'inclusion et à l'éducation spécialisée

Le programme du membre du gouvernement a également été marqué par une visite au centre spécialisé « Anna School », une structure dédiée à l'accompagnement et à la formation des enfants vivant avec un handicap.

À cette occasion, le Ministre Thierry Minko a procédé à une remise de matériel didactique et de produits d'entretien destinés à soutenir le fonctionnement quotidien de cette structure.

À travers ce geste, il entend apporter son soutien aux acteurs qui oeuvrent quotidiennement en faveur de l'éducation, de l'encadrement et de l'inclusion des enfants vivant avec un handicap.

Cette initiative rappelle que chaque enfant, quelles que soient ses particularités, mérite un environnement favorable à son apprentissage, à son développement et à son épanouissement.

Un dialogue avec les femmes commerçantes de Lambaréné

Pour clôturer cette série d'activités, le Ministre Thierry Minko a rencontré, à l'hôtel de ville de Lambaréné, les femmes commerçantes de la commune.Cette rencontre, placée sous le signe de l'écoute et du dialogue, avait pour objectif de recueillir leurs préoccupations, d'identifier leurs difficultés et de mieux cerner leurs besoins afin d'envisager des mécanismes d'accompagnement adaptés à leurs réalités.

Au cours des échanges, le Ministre a particulièrement insisté sur l'importance de leur organisation et de leur structuration autour d'un collectif représentatif.Une démarche qui devrait permettre de faciliter le dialogue avec les pouvoirs publics, de mieux coordonner leurs initiatives et de poser les bases d'un plan d'accompagnement concret en faveur de leurs activités économiques.

L'objectif est de promouvoir l'entrepreneuriat féminin, de soutenir les activités génératrices de revenus et de contribuer au renforcement de l'autonomie économique des femmes.