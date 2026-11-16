Congo-Kinshasa: L'armée exige la délocalisation des commerces situés aux abords du camp Kokolo à Kinshasa

Le général Jérôme Chicko Tshitambwe, commandant de la Première Zone de Défense des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC), exige la délocalisation urgente du supermarché S&K et de toutes les activités commerciales privées situées aux abords du Palais du Peuple et du camp Kokolo à Kinshasa.

Dans une correspondance officielle adressée vendredi 13 novembre 2026 au gouverneur de la ville province de Kinshasa et dont une copie est parvenue à Radio Okapi, le général Chico Tshitambwe affirme que cette zone abrite le Palais du Peuple ( siège du Parlement), la RTNC ( chaine nationale), le ministère de l'Intérieur et sécurité, le musée national, le Commissariat général de la PNC, le ministère de la Défense nationale et anciens combattants, l'Etat-major général des FARDC ainsi que la base logistique centrale, qui constituent des structures étatiques hautement stratégiques.

De plus, poursuit la source, cette zone constitue un point de passage incontournable pour l'ensemble des autorités du pays.