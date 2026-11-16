Congo-Kinshasa: COP31 - La RDC réaffirme son statut de « pays-solution » face aux changements climatiques

Présente à la 31e Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP31), organisée à Antalya, en Turquie, la République démocratique du Congo entend faire valoir son rôle dans la lutte contre le réchauffement climatique. Avec près de 60 % des forêts du bassin du Congo situées sur son territoire, le pays souhaite notamment valoriser son potentiel forestier et mobiliser davantage de financements en faveur de la protection de l'environnement.

À ces assises, la ministre déléguée chargée de la Nouvelle Économie du climat, Arlette Bahati Tito, appelle à une mobilisation accrue de la délégation congolaise afin de renforcer la visibilité des initiatives nationales et de favoriser les échanges avec les autres participants.

La transition énergétique, le financement climatique et l'adaptation des pays en développement aux effets du rechauffement climatique figurent parmi les principaux enjeux abordés lors de cette conférence. La RDC y prend part avec l'ambition de faire reconnaître la valeur stratégique de ses ressources naturelles dans les efforts mondiaux de préservation du climat.

La RDC mise sur les échanges et les partenariats

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Lors de l'ouverture du stand congolais, Arlette Bahati Tito a invité les membres de la délégation à s'inspirer des initiatives présentées par les autres pays et à multiplier les contacts avec les acteurs économiques susceptibles de soutenir les projets environnementaux de la RDC.

« Il est important aussi que nous puissions enrichir notre panneau de la délégation congolaise, voir un peu ce que les autres font, mais également essayer d'inviter le maximum des opérateurs ou des investisseurs », a déclaré la ministre.

Elle a également insisté sur la nécessité de renforcer la mobilisation des financements et de coordonner les efforts des différents représentants congolais présents à cette rencontre internationale.

Des ressources forestières à valoriser pour obtenir des financements

Pour la RDC, la participation à la COP31 constitue une occasion de mettre en avant son patrimoine forestier et son rôle dans la régulation du climat mondial.

Au-delà de la reconnaissance de son potentiel environnemental, l'enjeu consiste à obtenir des engagements financiers concrets pour soutenir la protection des forêts, les initiatives liées à la nouvelle économie du climat et les actions d'adaptation aux changements climatiques.

La mobilisation de ces ressources financières demeure ainsi un défi majeur pour transformer le statut revendiqué de « pays-solution » en projets et en bénéfices concrets pour le pays et ses populations.