Congo-Kinshasa: De nombreuses personnes vivent avec le diabète sans le savoir, alertent les professionnels de santé

À l'occasion de la Journée mondiale du diabète, célébrée le 14 novembre sous le thème « Agir tôt contre le diabète », les professionnels de santé appellent à renforcer le dépistage et la sensibilisation en République démocratique du Congo. Selon le Programme national de lutte contre le diabète (PNLD), la prévalence de cette maladie est estimée à environ 8 % au niveau national et à près de 0,5 % chez les enfants. Plusieurs personnes atteintes ignoreraient toutefois leur état de santé.

Le diabète est une maladie chronique caractérisée par une concentration anormalement élevée de glucose, communément appelé sucre, dans le sang. Cette situation résulte soit d'une production insuffisante d'insuline par le pancréas, soit d'une mauvaise utilisation de cette hormone par l'organisme.

Lorsqu'il n'est pas diagnostiqué et pris en charge à temps, le diabète peut entraîner des complications et affecter considérablement la qualité de vie des personnes qui en souffrent.

C'est notamment le cas d'un patient qui a accepté de témoigner de son expérience après avoir découvert qu'il était atteint de cette maladie.

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« Je ressentais l'envie de me soulager et de boire de l'eau à tout moment. Lorsque le médecin m'a informé que j'étais atteint de diabète, je pensais que j'allais mourir », témoigne-t-il.

Les signes qui doivent alerter

Au-delà de ce témoignage, les professionnels de santé insistent sur l'importance de reconnaître les signes susceptibles de révéler la présence de la maladie et de consulter un médecin pour un dépistage. Parmi les manifestations possibles figurent notamment :

une soif excessive

des envies fréquentes d'uriner

une fatigue inhabituelle

une perte de poids inexpliquée.

La docteure Louise Hanyange, directrice adjointe du Programme national de lutte contre le diabète en RDC, rappelle que cette maladie nécessite une prise en charge adaptée.

« Le diabète, c'est une maladie métabolique qui est caractérisée par un taux de sucre anormalement élevé dans le sang de manière permanente. Pour pallier cela, il faut une insuline extérieure. On évite certains comportements à risque : on ne fume pas et on consomme l'alcool de manière responsable »

Le dépistage et les habitudes de vie au coeur de la prévention

La spécialiste souligne également que les antécédents familiaux peuvent accroître le risque de développer un diabète, particulièrement celui de type 2. Toutefois, avoir un parent atteint de cette maladie ne signifie pas nécessairement que l'on développera soi-même un diabète.

D'où l'importance du dépistage régulier, notamment chez les personnes présentant des facteurs de risque, ainsi que de l'adoption de bonnes habitudes de vie.

À travers la célébration de cette journée mondiale, les professionnels de santé rappellent ainsi la nécessité de renforcer l'information de la population, de favoriser le diagnostic précoce et d'améliorer la prise en charge des personnes vivant avec le diabète en RDC.