Soudan: Le ministre de la Justice reçoit une délégation de la tribu des BisharyenL

Le ministre de la Justice, Abdullah Dirif, a reçu dimanche à son bureau une délégation de la tribu des Bisharyen, conduite par Nazir Mohamedein Ahmed, en présence du ministre d'État aux Infrastructures et aux Transports, Ahmed Mohamed Karrar, et du directeur du bureau exécutif du ministère de la Justice, Gen. Adel Shamseddine.

Au cours de la rencontre, le Nazir de la tribu a exposé les difficultés liées aux activités minières artisanales et industrielles dans les zones des Bisharyen, notamment les occupations illégales des terres des habitants et certaines pratiques préjudiciables associées à ces activités.

Le ministre a salué la visite et présenté les dispositions législatives encadrant la gestion et l'utilisation des terres. Il s'est engagé à examiner les problèmes, en coordination avec les autorités compétentes.