Soudan: Russie rend hommage à Mohamed Osman Al-Mirghani et salue son engagement national

15 Novembre 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

L'ambassade de Russie au Soudan a présenté ses condoléances à la famille Al-Mirghani, aux dirigeants et militants du Parti unioniste démocratique originel, ainsi qu'au peuple soudanais, à la suite du décès du président du parti Mohamed Osman Al-Mirghani.

Dans un message adressé au Conseil de souveraineté de transition, au Cabinet et au parti, la représentation diplomatique a salué la mémoire d'une grande figure nationale et d'une éminente autorité religieuse.

Elle a mis en avant son rôle dans la promotion de l'unité nationale, du consensus politique et de l'ouverture du Soudan sur le monde. Elle a également rappelé son initiative à l'origine de l'accord Al-Mirghani-Garang de 1988, ainsi que sa vision précoce de l'importance de nouer des relations stratégiques avec l'Union soviétique.

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