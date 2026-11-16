Angola: Accidents de la route - Hausse du nombre de décès en 10 mois à Uíge

Uíge — Au total, 120 personnes sont décédées et 715 autres ont été blessées entre janvier et octobre de cette année dans la province d'Uíge ; ce chiffre représente une augmentation de 18 décès et une diminution de 96 blessés par rapport à la même période de l'année précédente.

Le nombre de morts et de blessés résulte de 526 accidents de la route, soit 21 de plus que durant la même période de l'année précédente.

Ces informations ont été communiquées à l'ANGOP par le commandant de l'Unité provinciale de la circulation et de la sécurité routière, le surintendant en chef José Paulo, à l'occasion de la Journée mondiale du souvenir des victimes des accidents de la route, célébrée aujourd'hui, le 15 novembre.

L'officier supérieur a indiqué que les dégâts matériels causés par ces accidents sont évalués à 121 799 420 kwanzas, soit une hausse de 79 250 028 kwanzas par rapport à l'année précédente.

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Selon le responsable, la plupart des accidents impliquent des conducteurs de motos-taxis, l'excès de vitesse et la conduite en état d'ébriété étant les principales causes de l'insécurité routière dans la région.

Concernant les conducteurs de motos-taxis, il a précisé que la méconnaissance du Code de la route est à l'origine de nombreux accidents.

C'est pourquoi les auto-écoles de la ville d'Uíge collaborent avec la Direction provinciale des Transports pour assurer la formation de ces conducteurs.

La Journée mondiale du souvenir des victimes de la route, célébrée chaque année le troisième dimanche de novembre, a été créée à l'origine par l'association RoadPeace en 1993, promue par la Fédération européenne des victimes de la route (FEVR) et officiellement reconnue par l'Assemblée générale des Nations Unies via la Résolution 60/5 en 2005.

Cette date est marquée par des campagnes de sensibilisation à la sécurité routière, des forums de réflexion, des cérémonies commémoratives ainsi que des actions de formation, organisées par des entités gouvernementales, les forces de sécurité et des organisations de la société civile.