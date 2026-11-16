Angola: Vingt boursiers angolais arrivent à Rabat pour une formation de niveau supérieur

15 Novembre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par EH/SC/LUZ

Vingt étudiants angolais sont arrivés samedi à Rabat, capitale du Maroc, pour y suivre des études supérieures, en vue d'obtenir une licence, un master ou un doctorat.

La présence de ces étudiants au Maroc s'inscrit dans le cadre du programme de formation des cadres de l'Institut national de gestion des bourses d'études (INAGBE).

Selon les informations recueillies par l'ANGOP, les étudiants se spécialiseront dans des domaines tels que la géologie, le génie civil, l'économie, la gestion, la médecine, l'électronique, l'intelligence artificielle et les systèmes embarqués, grâce à des bourses offertes par l'Agence marocaine de coopération internationale (AMCI).

L'Angola entretient des relations diplomatiques avec le Maroc depuis 1985, dans des secteurs incluant l'éducation, la recherche scientifique, la justice, le tourisme, l'agriculture, la santé, l'énergie, les mines, les infrastructures, la logistique et l'industrie pharmaceutique.

En juin dernier, les deux pays ont harmonisé leurs positions sur la nécessité pour l'Afrique de présenter une candidature unique à la direction de l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) ; le Maroc a ainsi retiré sa propre candidature pour soutenir celle de la diplomate angolaise Josefa Sacko.

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