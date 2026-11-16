Angola/Sud-Soudan: Foot - Cissé salue la mentalité des joueurs lors de la victoire face au Soudan du Sud

Luanda — Le sélectionneur national, Aliou Cissé, a salué samedi la force mentale de ses joueurs lors de la victoire (2-0) contre le Soudan du Sud, dans le cadre de la troisième journée du groupe B des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027.

Lors de la conférence de presse d'après-match, tenue au stade du 11 Novembre à Luanda, l'entraîneur a reconnu que la rencontre avait été difficile.

Il a souligné l'importance de ce succès, qui rapproche l'Angola d'une qualification pour la compétition, laquelle se déroulera au Kenya, en Ouganda et en Tanzanie.

« L'équipe a fait preuve de valeurs. Il a fallu se battre énormément pour obtenir ce résultat », a-t-il admis.

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De son côté, le sélectionneur du Soudan du Sud, Nsengi Seko, a exprimé sa satisfaction quant à l'attitude de son groupe, qui a su compliquer la tâche des Angolais sur leur propre terrain.

Il a ajouté que son équipe continue de croire en ses chances de qualification, alors qu'il reste encore trois matchs à disputer.

L'Angola occupe la deuxième place avec sept points, soit le même total que l'Égypte, leader du groupe B, tandis que le Malawi est troisième avec trois points et le Soudan du Sud ferme la marche, sans le moindre point.