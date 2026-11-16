Angola: Le Ministère des Transports tient un Conseil consultatif à l'occasion de son 50e anniversaire

Luanda — Le Ministère des Transports (MINTRANS) tient lundi (16), à Luanda, son 19e Conseil consultatif, à l'occasion du 50e anniversaire de l'institution.

La grande réunion du secteur, qui va se dérouler sous le thème « L'Angola en transformation : de la vision stratégique à la mise en oeuvre », rassemblera des entités de régulation, des entreprises publiques, des opérateurs privés, des partenaires institutionnels et des invités.

Cette rencontre va examiner les réformes en cours, les résultats obtenus, les enjeux de la transformation numérique et la valorisation du capital humain.

Selon une note transmise à l'ANGOP, le programme de travail s'articule autour de quatre panels de débats, complétés par des tables rondes avec les principaux gestionnaires et régulateurs des sous-secteurs aérien, maritime-portuaire, ferroviaire, routier et logistique.

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La séance de clôture, prévue le même jour, comprendra la lecture de la motion de remerciement, la présentation des conclusions et recommandations, ainsi que le communiqué final du 19e Conseil consultatif.

Le programme s'achèvera dans la soirée avec un dîner de gala commémoratif du 50e anniversaire du Ministère des Transports, un moment qui inclura une séance de remise de prix de reconnaissance institutionnelle pour les 50 ans du secteur, ainsi qu'un spectacle artistique.