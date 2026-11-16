Angola: Le pays fait état de 1 576 morts dans des accidents de la route en six mois

Luanda — Au total 1 576 personnes sont mortes et 7 992 ont été blessées à la suite de 6 136 accidents de la route enregistrés en Angola au cours du premier semestre 2026, a fait savoir ce dimanche à Luanda le ministre d'État et chef de la Maison militaire du Président de la République, João Ernesto dos Santos.

Le dirigeant, qui s'exprimait lors de l'acte central de la 19e édition de la Journée mondiale des victimes de la route, qui se déroule sous le slogan "Pour la vie sur la route, nous sommes tous responsables", a plaidé en faveur d'une action ferme contre les principaux facteurs de risque, avec un accent particulier sur la vitesse excessive, conduite en état d'ivresse, fatigue et non-respect du code de la route.

Selon João Ernesto dos Santos, les défaillances techniques des véhicules, les insuffisances des infrastructures routières et les limitations dans la réponse des services d'urgence aggravent également les conséquences des accidents.

A cette occasion, le ministre a appelé les membres du Conseil national de la circulation et de l'aménagement du trafic à renforcer l'articulation institutionnelle, la surveillance des comportements à risque, le contrôle technique des véhicules et l'amélioration des conditions des voies et des traversées.

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Le ministre a également souligné la nécessité d'une meilleure protection des piétons, des motocyclistes et des passagers, ainsi que l'implication des médias, des écoles, des églises, des entreprises et des organisations de la société civile dans les actions d'éducation et de prévention routière.

Pour le dirigeant, le plus grand hommage aux victimes est d'éviter de nouvelles pertes humaines en luttant contre la négligence et les comportements à risque.

L'ambassadeur du programme de lutte contre les accidents de la route, Oswaldo Cassanjes, a rapporté qu'il avait été victime d'un accident de la circulation il y a dix ans, qui s'était soldé par la perte d'un des bras.

Après sa convalescence, il a décidé d'embrasser la cause de la prévention routière par des actions de sensibilisation aux conséquences des accidents.

A cette occasion, il a appelé au renforcement des campagnes de prévention routière, en mettant l'accent sur le port obligatoire du casque par les motocyclistes et les mototaxis, la prudence et le respect des règles de circulation.

Il a également préconisé l'inclusion de contenus sur la sécurité routière dans les écoles dès les premières années scolaires.

La Journée mondiale du souvenir des victimes de la route est célébrée chaque année le troisième dimanche de novembre, à l'initiative de l'Assemblée générale des Nations unies par la Résolution A/60/5 de 2005.

L'éphéméride vise à rendre hommage aux victimes des accidents de la route, à apporter sa solidarité aux familles endeuillées et à sensibiliser la société à la prévention routière et à la réduction du nombre d'accidents sur les routes.