Angola: Le pays et la Zambie étudient le renforcement de leur coopération

Luanda — L'Angola et la Zambie ont analysé, vendredi, à Barotseland, province occidentale zambienne, les possibilités de coopération dans les domaines des transports ferroviaires, de l'agriculture et du commerce, en mettant l'accent sur l'exploitation du corridor de Lobito.

Cette information a été communiquée lors d'une visite de l'ambassadeur d'Angola en Zambie, Albino Malungo, auprès du roi du Barotseland, Litunga Lubosi Imwiko II, et du secrétaire permanent de la province occidentale, Simomo Akapelwa.

Accompagné des consuls généraux à Mongu et Solwezi, respectivement Gualdino Camgombe et Agostinho Raimundo dos Santos, ainsi que de son épouse Gilbertina Malungo, le diplomate a évoqué avec le souverain les liens géographiques, historiques et fraternels unissant le Barotseland aux provinces angolaises du Moxico et du Cuando.

Au cours de l'entretien, les deux parties ont également étudié la possibilité d'organiser, en 2027, une foire commerciale commune, impliquant la province Occidentale et le Barotseland côté zambien, ainsi que la province du Moxico côté angolais.

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L'ordre du jour a également porté sur les avancées en vue de la conclusion d'un accord de jumelage entre la province Occidentale et celle du Moxico, ainsi que sur la création d'une coopérative vétérinaire destinée aux populations des deux pays.

À l'issue de la visite, Albino Malungo a offert au roi Litunga Lubosi Imwiko II une sculpture de Samayonga, connue sous le nom de « Le Penseur », en signe de courtoisie et d'amitié.

Le royaume du Barotseland, dont le nom signifie « Peuple de la Plaine » ou « Peuple de l'Eau », compte plus d'un million et demi d'habitants et entretient des liens historiques et culturels avec des territoires situés en Angola et au Botswana.

Entre mars et avril, le royaume célèbre la cérémonie traditionnelle Kuomboka, au cours de laquelle le Litunga se déplace, à bord d'une pirogue royale, de la plaine inondée de Lealui vers les hautes terres de Limulunga, un événement qui rassemble des milliers de participants.