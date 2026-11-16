Angola: L'ambassade du pays salue le premier symposium universitaire de médecine en Russie

Luanda — L'ambassade d'Angola en Russie a salué, samedi, la tenue du premier symposium universitaire de médecine, qui a réuni des étudiants angolais et des spécialistes pour le partage de connaissances scientifiques et la réflexion sur les enjeux liés à la formation médicale.

Ce symposium, organisé par l'Association des Étudiants Angolais dans la ville de Kalouga, avec le soutien de la représentation diplomatique angolaise, s'est déroulé dans le cadre des célébrations du 51e anniversaire de l'indépendance d'Angola.

Cette rencontre vise à soutenir la formation académique et scientifique des futurs médecins angolais en Russie, ainsi qu'à encourager l'application des connaissances acquises à l'étranger au profit du système de santé national.

Selon un communiqué de presse de l'ambassade d'Angola en Russie, le symposium a également servi d'occasion pour échanger des expériences et valoriser le parcours des étudiants angolais dans le milieu universitaire international.

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À cette occasion, le président de l'Union des étudiants angolais à Kalouga, Joca Henriques, a souligné l'importance de la préservation de l'identité nationale, par-delà les frontières géographiques, et la responsabilité de chaque citoyen dans la représentation digne de son pays.

Il a considéré l'éducation comme l'une des principales voies vers le développement du pays.

Parmi les conférenciers, Darilson Neto a abordé le thème « Au-delà de la blouse », en mettant l'accent sur la discipline, la résilience, la responsabilité et le perfectionnement continu comme piliers de la formation médicale.

Darilson Neto a ensuite évoqué la chirurgie laparoscopique, ses potentialités et les possibilités d'étendre son utilisation en Angola, compte tenu des défis liés à la modernisation des services de santé et au renforcement des capacités techniques nationales.

De son côté, le médecin Isabel Garcia a présenté le thème « Hernies et leurs complications », dans lequel elle a analysé les différents types de hernies, leurs manifestations cliniques et les risques associés, avec une attention particulière sur l'importance d'un diagnostic précoce et d'une intervention thérapeutique appropriée.

Tusseven Capuco a abordé le thème « Lymphadénectomie et les quatre plus graves types de cancer », basé sur les pathologies oncologiques, les procédures chirurgicales et les difficultés du traitement, tandis qu'Osvaldo Baptista a présenté le thème « Cancer du sein en pré-ménopause : Pourquoi le diagnostic chez les jeunes femmes exige-t-il une attention particulière ? ».

Dans cette dernière intervention, on a analysé les facteurs de risque, les signes avant-coureurs et l'importance du dépistage et du diagnostic précoce du cancer du sein chez les jeunes femmes.

Lors de la clôture, l'ambassadeur d'Angola en Russie, Augusto da Silva Cunha, a félicité les organisateurs et les participants pour la tenue de ce premier symposium.

Il a encouragé la poursuite de cette initiative et l'élargissement des débats, lors des prochaines éditions à d'autres domaines de la connaissance.

Le diplomate a par la suite encouragé les étudiants à renforcer leur association pour une structure plus cohésive, dynamique et communicative, capable de consolider les liens entre les Angolais et d'accroître la capacité d'organisation et d'intervention.

Visite au Musée de la Cosmonautique

Dans le cadre de son voyage à Kalouga, l'ambassadeur Augusto da Silva Cunha a visité le Musée d'État de l'histoire de la Cosmonautique K.E, Tsiolkovsky, l'une des principales références scientifiques, technologiques et culturelles de cette ville russe.

Inauguré en 1967, ce musée, considéré comme le premier au monde consacré à l'histoire de l'exploration spatiale, rend hommage au scientifique Konstantin Tsiolkovski, pionnier de la cosmonautique théorique.

L'espace abrite des expositions retraçant l'évolution de l'exploration spatiale, depuis les premières études sur la technologie des fusées au développement des satellites artificiels, des vaisseaux spatiaux et des missions habitées.

Cette visite a permis au diplomate de découvrir le patrimoine scientifique et historique lié à la contribution de la Russie à l'exploration spatiale et au développement des connaissances scientifiques mondiales.