Congo-Kinshasa: Kalemie plongée dans le noir pendant 14 jours à la suite de travaux à la centrale de Bendera

La ville de Kalemie, dans la province du Tanganyika, est privée d'électricité depuis samedi 14 novembre pour une durée annoncée de quatorze jours. La Société nationale d'électricité (SNEL) explique cette interruption par l'arrêt temporaire du groupe principal n°2 de la centrale hydroélectrique de Bendera, dans le cadre de travaux de réhabilitation.

La centrale hydroélectrique de Bendera alimente la ville de Kalemie et plusieurs localités environnantes. Toutefois, cette infrastructure, mise en service il y a plusieurs décennies, nécessite régulièrement des travaux de maintenance afin de garantir son fonctionnement.

Selon la SNEL, l'arrêt du groupe n°2 permettra de procéder à la réhabilitation et à la modernisation des groupes n°1 et n°2 de la centrale.

Le ministre provincial de l'Énergie du Tanganyika, Simplice Mufwa, indique qu'une équipe de techniciens suisses est arrivée à Bendera pour participer aux travaux.

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Selon lui, les interventions concernent également le groupe n°1, qui serait à l'arrêt depuis 2009. Les travaux devraient s'étendre sur une période de quatorze jours.

Des mesures temporaires pour les services essentiels

Afin de limiter l'impact de cette coupure sur la population, les autorités provinciales annoncent la mise en place de mesures temporaires d'alimentation électrique.

« Nous avons pris des dispositions pour alimenter les points les plus essentiels. Nous sommes même prêts à fournir du carburant afin de permettre la production d'électricité, de 18 h 30 à 22 h 30, à partir des groupes électrogènes disponibles à Kalemie », a déclaré Simplice Mufwa.

Selon les autorités, cette alimentation prioritaire concernera essentiellement les installations stratégiques et les zones les plus sensibles de la ville.

Située à environ 125 kilomètres de Kalemie, la centrale hydroélectrique de Bendera constitue l'une des principales sources d'approvisionnement en électricité de la province du Tanganyika.

Construite durant la période coloniale par des ingénieurs belges, elle a été mise en service en juillet 1959.