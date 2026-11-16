Congo-Kinshasa: Le syndicat des enseignants du Nord-Kivu dénonce le retard de paiement des salaires

15 Novembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le retard dans le paiement des salaires de certains enseignants de Goma et du territoire de Masisi continue de susciter des inquiétudes au Nord-Kivu. La Force syndicale nationale des enseignants (FOSYNAT) dénonce le non-paiement, à ce jour, des enseignants rémunérés par la banque TMB pour le mois d'octobre, alors que ceux pris en charge par d'autres établissements bancaires ont déjà perçu leurs salaires.

La FOSYNAT estime que ces retards deviennent récurrents et affectent les conditions de vie de nombreux enseignants.

Son président provincial, Innocent Bahala Shamavu, appelle les autorités compétentes à intervenir rapidement afin de trouver une solution durable à cette situation.

Selon le syndicat, plusieurs enseignants de Goma et de Masisi attendent toujours le paiement de leurs rémunérations, plus de deux semaines après les échéances habituelles.

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« Nous constatons que la banque TMB n'a toujours pas procédé au paiement des salaires de nos collègues enseignants du territoire de Masisi ainsi que de certains enseignants de la ville de Goma. Cette situation leur porte gravement préjudice, car l'enseignant dépend essentiellement de son salaire pour subvenir à ses besoins », a déclaré Innocent Bahala Shamavu.

Le responsable syndical estime que les autorités chargées de la gestion de la paie des enseignants devraient s'impliquer afin d'accélérer la régularisation des paiements.

Il considère également que le retard observé mérite une attention particulière en raison de ses conséquences sur les bénéficiaires.

« Il n'est pas normal qu'une banque conserve les salaires des enseignants pendant plusieurs semaines. Nous demandons que cette situation soit réglée dans les meilleurs délais », a-t-il ajouté.

Appel à une solution rapide

La FOSYNAT appelle les différentes parties concernées à prendre les dispositions nécessaires afin d'éviter que ces retards ne se répètent à l'avenir.

Pour le syndicat, une régularisation rapide permettrait de soulager les enseignants concernés et de restaurer la confiance dans le mécanisme de paiement des salaires.

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