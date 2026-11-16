Afrique de l'Ouest: Souleymane Sèye Ndiaye sacré meilleur acteur de l'Afrique de l'Ouest pour « Valdiodio »

Le cinéma sénégalais s'illustre à la 11e édition des Sotigui Awards. L'acteur Souleymane Sèye Ndiaye a remporté le Sotigui du meilleur acteur de l'Afrique de l'Ouest dans la catégorie fiction long métrage, pour son interprétation dans « Valdiodio », le film de la réalisatrice et productrice Amina Ndiaye Leclerc.

Une distinction qui vient récompenser une performance dans une oeuvre de mémoire consacrée à une page importante de l'histoire politique du Sénégal.

Visiblement surpris par cette consécration, le comédien n'a pas caché son émotion. « Cette fois-ci, je ne m'y attendais pas. D'abord, je remercie les Sotigui. Parce que sans eux, je ne serais pas là », a-t-il déclaré. Il a également salué cette rencontre annuelle du cinéma africain, qu'il considère comme « l'une des fêtes pour des acteurs ».Le lauréat a par ailleurs tenu à rendre hommage à Amina Ndiaye Leclerc pour la confiance placée en lui. « Je remercie aussi Amina Ndiaye, qui est la productrice et réalisatrice de ce film. Et le choix qu'elle a fait sur moi », a-t-il souligné.

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À travers « Valdiodio », Amina Ndiaye Leclerc revient sur le parcours de Valdiodio Ndiaye, avocat, ancien ministre et figure politique majeure du Sénégal. Le long métrage de fiction s'inspire notamment des événements de décembre 1962, marqués par la crise politique entre le président Léopold Sédar Senghor et le président du Conseil Mamadou Dia. Valdiodio Ndiaye, alors ministre de l'Intérieur, est arrêté dans le contexte de cette crise, puis condamné et emprisonné aux côtés de plusieurs responsables politiques.

Un rôle aux multiples défis

C'est dans cet univers chargé d'histoire que Souleymane Sèye Ndiaye a été appelé à incarner le personnage principal. Un rôle exigeant, comme il l'a lui-même reconnu dans son discours de remerciement. « En tant qu'acteur, c'est très difficile d'interpréter un personnage historique, une icône, et d'interpréter une histoire vraie », a-t-il confié, soulignant ainsi la responsabilité artistique que représente l'interprétation d'une personnalité ayant réellement marqué l'histoire du pays.

Mais au-delà de la dimension politique et historique, le film adopte également une approche intime. Le récit s'intéresse aux répercussions de cette rupture sur la famille de Valdiodio Ndiaye, notamment à travers le regard de sa fille Amina, âgée de dix ans au moment des événements. L'arrestation de son père, son incarcération à Kédougou pendant douze années et l'exil familial en France donnent au film une dimension humaine, entre mémoire, épreuve familiale et résilience.

Dans son allocution, Souleymane Sèye Ndiaye a également associé le public sénégalais à cette récompense. « Si je suis là aujourd'hui, c'est grâce aux Sénégalais », a-t-il affirmé, avant d'exprimer sa reconnaissance à la Direction de la cinématographie pour son accompagnement.

Avec ce Sotigui du meilleur acteur de l'Afrique de l'Ouest, Souleymane Sèye Ndiaye signe une distinction importante pour sa carrière et pour le cinéma sénégalais. Au-delà du trophée, cette récompense remet sous les projecteurs « Valdiodio », une oeuvre qui contribue à raviver la mémoire d'un épisode déterminant de l'histoire nationale, tout en rappelant le rôle du cinéma dans la transmission du patrimoine historique.

Pour rappel, la 11e édition des Sotigui Awards s'est déroulée du 11 au 14 novembre 2026 au Centre Culturel du Faso à Ouaga 2000, au Burkina Faso, célébrant les meilleurs talents du cinéma africain et de sa diaspora.