Sénégal: Au coeur de l'effervescence de Gadaye

Au rond-point Gadaye, le marché des pastèques bat son plein sous un soleil de plomb. Camions, tricycles et charrettes s'activent au rythme d'une intense chaîne logistique. Du grossiste au petit revendeur, tout le monde profite de cette manne fruitée.

Le soleil tape fort en cette matinée. Une légère brise venue de la mer toute proche vient tempérer l'ardeur des rayons, tandis que le concert des klaxons se mêle au brouhaha incessant des marchands. Au rond-point Gadaye, le décor est largement dominé par les décharges de pastèques : ce fruit de saison investit tout l'espace, transformant les lieux en un vaste point de ravitaillement à ciel ouvert. Tandis que les camions garés déversent leurs cargaisons à même le sol, les détaillants venus s'approvisionner marchandent ferme. Motos à trois roues et charrettes s'activent sans relâche, formant les maillons essentiels de cette chaîne logistique.Un business juteux!

À l'ombre relative d'un mur de parpaings surmonté de barbelés, quelques travailleurs s'accordent un bref répit après l'effort, le regard tourné vers l'amas colossal de pastèques. Au pied des camions, des fruits fendus sous le poids du transport et des déchargements successifs maculent le sol de taches rouge vif. Pendant que certains marchandent et s'activent à décharger les fruits des camions, d'autres marquent les pastèques avec un stylo-feutre.

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Au milieu de toute cette effervescence, casquette sur la tête, lunettes bien vissées, Abdou Ndoye, le regard rivé sur son camion et entouré d'hommes, informe sur l'origine de sa cargaison. « Les pastèques viennent de partout, du Saloum, du Walo, de Tamba et de Gambie aussi », explique-t-il en poursuivant sa besogne. Ce dernier informe que ces fruits sont vendus en gros. « Ce camion, je l'ai eu à 3 millions FCFA. Je vends en gros, mais en fixant un prix à chaque unité de pastèque », précise-t-il. Ses clients, quant à eux, affluent des quatre coins de la capitale. « Ils viennent de partout. Il y en a qui viennent de Grand Yoff, d'autres viennent de Keur Massar, des Parcelles, etc. », dit-il fièrement.

Bien que les affaires soient juteuses, les contraintes climatiques et l'absence d'infrastructures de stockage ombragées plombent un peu leur quotidien. « Nous n'avons pas de hangar. Nous sommes obligés de décharger nos pastèques au soleil. Il y en a qui s'abîment. Il est impossible d'éviter toute perte, car c'est ainsi que le travail se présente. Nous essayons juste d'écouler notre stock rapidement pour ne pas subir trop de pertes », dit-il d'un ton amer.

De la revente en gros au régal des petites bourses

Mais il n'y a pas que des grossistes dans ce parc. Yoro Séne, lui, est un revendeur qui s'approvisionne au sein de ce même parc.Essoufflé et le t-shirt noir mouillé par la sueur, il affirme : « J'obtiens les pastèques à différents prix selon les variétés. Il y en a dites panal, d'autres qui viennent de la Hollande, du Danemark et la pastèque grain qui vient du Walo. »

Interrogé sur la stratégie pour détecter si le fruit est mûr ou pas, il répond : « Ça s'apprend, c'est comme si on apprenait à lire ou à compter. Par un simple regard, je peux savoir si cette pastèque est succulente ou pas. » Quant aux techniques mises en place pour éviter que les pastèques ne s'abîment, il précise : « Il y a des bâches, il y a des parasols. Quand tu achètes et que le soleil tape fort, tu dois les couvrir. Dès que la fraîcheur de la nuit s'installe, on les découvre. »

Un autre mode de vente de pastèques bat son plein : celui de la pastèque à la découpe. Pour seulement 100 francs CFA, il s'agit du régal nomade par excellence pour les petites bourses en quête de fraîcheur. Mme Dramé, vendeuse, avoue s'y intéresser pour ne pas rester à la maison : « Le bénéfice est minime. Parfois, dans la journée, on ne découpe qu'une pastèque ou deux et on n'y gagne que 300 FCFA ou 400 FCFA comme bonus. Certains clients préfèrent se payer une pastèque entière, en manger et emmener le reste chez eux. »

Un business peu lucratif pour eux, mais qui permet à ceux qui ne peuvent pas se payer une pastèque entière de profiter de ce fruit prisé en cette période : « Les passants s'arrêtent et en achètent, de même que les enfants qui n'ont pas l'argent pour se payer une pastèque entière. »

Une chaîne économique circulaire

C'est toute une économie informelle et circulaire qui s'active dans ce parc situé au rond-point Gadaye. La filière fait vivre une multitude d'acteurs. D'un côté, les motos tricycles et les charrettes s'activent pour acheminer les pastèques fraîches destinées aux revendeurs :« Nous transportons les pastèques déjà achetées, et le prix dépend de la destination », déclare Fallou, conducteur de moto-tricycle.

De l'autre, la chaîne intègre même les invendus et les fruits abîmés ou pourris. Des charretiers sont ainsi mobilisés pour évacuer ces pastèques gâtées. Loin d'être de simples pertes, ces rebuts trouvent une seconde utilité : ils sont récupérés pour être donnés en guise d'alimentation aux animaux. De la livraison jusqu'à la bouche du client, toute une chaîne reste mobilisée.