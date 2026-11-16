Sénégal: Le président Bassirou Diomaye Faye multiplie les ouvertures diplomatiques à Phnom Penh

Le Président de la République a eu des entretiens avec ses homologues vietnamien et québécois, ce dimanche 15 novembre, en marge du 20e Sommet de la Francophonie. Au menu : le renforcement des relations bilatérales, la coopération économique et la diversification des partenariats stratégiques.

Le premier entretien avec le président vietnamien, Tô Lâm, a été l'occasion de revisiter une relation historique vieille de 115 ans. Celle-ci remonte notamment au passage de Hô Chi Minh à Dakar et s'est consolidée au fil des luttes pour l'indépendance. Les deux dirigeants ont réaffirmé leur volonté de donner un nouvel élan à cette coopération, en mettant particulièrement l'accent sur les perspectives économiques.

Les convergences entre la Vision Sénégal 2050 et la stratégie Vietnam 2045 ont également été au coeur des échanges. Les deux feuilles de route partagent une ambition commune : renforcer la souveraineté économique et accélérer la transformation structurelle des économies. Dans cette perspective, plusieurs secteurs ont été identifiés comme prioritaires, notamment la riziculture, les télécommunications, la construction et l'industrie automobile. Les domaines culturel et sportif figurent également parmi les axes de coopération envisagés.

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Le Québec, un partenaire stratégique

Dans la même dynamique d'ouverture, Bassirou Diomaye Faye a reçu en audience le Premier ministre du Québec, Paul St-Pierre Plamondon. Les échanges ont porté sur la qualité des relations entre le Sénégal et cette province canadienne, ainsi que sur les possibilités de renforcer leur partenariat.

Les deux responsables ont exprimé leur volonté d'intensifier la coopération bilatérale et d'accroître le volume des échanges. Le chef du gouvernement québécois a notamment mis en avant la stabilité du Sénégal et ses avantages comparatifs, qui en font, selon lui, une porte d'entrée naturelle vers le continent africain et un hub régional.

Ces deux rencontres illustrent la volonté du Sénégal de diversifier ses alliances et de consolider ses relations avec des partenaires disposant d'expériences intéressantes en matière de transformation économique. Du Sud-Est asiatique à l'Amérique du Nord, Dakar entend ainsi explorer de nouvelles opportunités de coopération, au service de ses ambitions de développement et de son positionnement sur la scène internationale.