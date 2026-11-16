Ancien maire devenu médiateur de l'Observatoire de la Qualité des Services Financiers (OQSF), Banda Diop a réussi le pari d'humaniser le secteur bancaire sénégalais. Véritable bouclier social face à la froideur des institutions financières, il désamorce les litiges complexes et affiche un taux de réussite record de plus de 90 %.

L'alliance rare de l'ingénierie financière et de la proximité citoyenne

D'un abord profondément humain, Banda Diop se distingue par son empathie naturelle. Sa légitimité, construite loin des clichés du technocrate distant, s'est ancrée dans la proximité et le dialogue citoyen, en particulier durant son mandat de maire de la commune de la Patte d'Oie à Dakar. Cet ancrage de terrain lui a permis de développer une fine compréhension des réalités quotidiennes et des enjeux de justice sociale.

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Pourtant, réduire Banda Diop à sa seule sensibilité politique serait une erreur de lecture. Derrière l'homme de terrain se cache un technicien chevronné. Il capitalise une riche expérience professionnelle dans des domaines de pointe : la finance internationale et les ONGI, l'ingénierie financière, le pilotage de plans d'investissement complexes, la maîtrise des accords de siège pour les institutions internationales, ainsi que l'accompagnement des structures publiques et privées dans leur mise en conformité administrative et financière.

Aujourd'hui, c'est ce double bagage, l'expertise des chiffres et l'écoute citoyenne qui innerve son action à l'OQSF en tant que médiateur du secteur des banques, des Institutions de Microfinance (IMF) et des services financiers de La Poste. Un positionnement précieux pour rétablir l'équilibre entre les géants bancaires et des usagers souvent vulnérables.

Le régulateur en chef d'un écosystème financier complexe

Médiateur financier depuis 2021, Banda Diop n'attend pas que les crises s'installent ; il pilote une machine de régulation sociale d'une efficacité redoutable. Face à un écosystème dense, il arbitre les relations entre les usagers et une multitude d'acteurs : 29 banques, plus d'une centaine d'IMF, les services de La Poste et les Établissements de monnaie électronique.

Face à cette complexité, il s'est fixé un cap rigoureux : instruire et clore chaque réclamation en 90 jours maximum. Ses interventions récentes ont été intenses, dominées par le traitement de saisines sensibles : restructurations de dettes, contestations de frais de tenue de compte, erreurs de transactions numériques ou freins à la mobilité bancaire.

Anticiper les pièges de la Fintech et de la cyber-arnaque

En tant qu'expert certifié en médiation-conciliation, Banda Diop dépasse le simple rôle de gestionnaire de conflits pour s'affirmer comme le promoteur d'une finance plus inclusive et adaptée aux réalités modernes. Il contribue activement à la définition des politiques d'inclusion et d'éducation financières du Sénégal, en assurant une passerelle technique essentielle avec le régulateur (BCEAO) pour l'alignement des pratiques de place dans la zone UMOA.

Conscient que l'essor fulgurant des Fintechs et des portefeuilles mobiles expose les usagers à de nouvelles vulnérabilités, il mise sur l'anticipation. Alors que près de 38 % des utilisateurs de services financiers dématérialisés au Sénégal sont aujourd'hui la cible d'arnaques numériques, il agit en pédagogue. Formateur en éducation financière pour le compte du Ministère de l'Économie, des Finances et du Plan, il conçoit et délivre des modules spécialisés pour prévenir le surendettement, gérer l'endettement et optimiser les choix d'investissement des populations.

Cette double casquette d'expert et de pédagogue s'est matérialisée avec éclat les 4 et 5 juin 2026 lors des premières Assises de la médiation et de l'éducation financière de l'OQSF. Un rendez-vous historique qui a permis de démystifier la réglementation bancaire et de vulgariser les mécanismes de conciliation auprès du grand public.

Le point focal de la confiance sectorielle

Au carrefour des forces vives du secteur, Banda Diop est en interaction permanente avec les directions du Ministère de l'Economie, des Finances et du Plan (DMC, DRSSFD, DGSF) et les organisations professionnelles des opérateurs financiers : l'APBEFS pour les banques, l'APIM pour la microfinance, et l'ASEPAME pour la monnaie électronique.

Dans ce milieu hautement institutionnel, il s'est imposé comme le point focal incontournable des associations de consommateurs, garantissant une remontée fluide, transparente et sans filtre de la qualité perçue des services sur le terrain.

En parvenant à concilier sa proximité d'ancien élu local, son autorité de financier international et une maîtrise de la réglementation, Banda Diop a réussi le pari d'humaniser un secteur bancaire souvent perçu comme froid et inaccessible. Il s'impose définitivement comme un relais de confiance indispensable pour les citoyens sénégalais.