Sénégal: Amadou Kane Diallo, médiateur des assurances à l'OQSF - Le militant du dialogue

Il préfère le consensus aux tribunaux engorgés. Coordonnateur des premières Assises de la Médiation et de l'Éducation financières, Médiateur des Assurances à l'OQSF, cet ancien enfant de troupe et expert des chiffres a fait de la médiation une véritable arme de justice sociale au Sénégal.

De la rigueur cartésienne au service public

Lorsqu'il est nommé en 2020 au poste de Médiateur en charge du secteur des assurances logé à l'OQSF, cet ancien haut fonctionnaire, ancien Maire de Ndioum et actuel 4eme vice-président du conseil départemental de Podor, apporte avec lui une solide culture de la gestion publique, du contact humain et de la négociation. Si sa nomination a pu surprendre à ses débuts, vu son profil distant du secteur, ses résultats probants et ses prises de position ont rapidement consolidé sa légitimité technique à la tête de l'institution.

En fait, déjà en 2008, il a dirigé la délégation du Sénégal à l'assemblée générale de la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial (CNUDCI) qui adopta, a New York, les règles maritimes dites de Rotterdam et a été même élu 1er vice-président de cette rencontre de soixante pays.

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Pour comprendre l'autorité dont Amadou Kane Diallo dispose aujourd'hui, il faut explorer un parcours forgé à la croisée des sciences et du service public. Ancien enfant de troupe au Prytanée militaire de Saint-Louis, pionnier du numérique public et figure politique locale, il incarne de multiples facettes.

Cartésien dans l'âme, il se définit avant tout comme un mathématicien, informaticien. Cette formation structure son pragmatisme, sa méthode de gestion, d'analyse des risques et de traitement des litiges chiffrés.

De la Direction informatique de La Poste (1987-2001) jusqu'au Palais présidentiel comme Ministre-conseiller, en passant par le monde maritime, à travers la direction générale du Cosec (2004-2010), son expertise technique s'est doublée d'une fine connaissance du terrain, nourrie par ses mandats d'élu local. Cette double sensibilité, à la fois technique et humaine, lui confère l'empathie et la diplomatie nécessaires pour désamorcer les conflits entre les citoyens et les compagnies d'assurance.

Restaurer la confiance et humaniser la justice financière

Amadou Kane Diallo s'est fixé comme mission de restaurer la crédibilité d'un secteur souvent handicapé par un déficit de notoriété et perçu comme opaque par la population. Pour lui, l'assurance ne se consomme pas comme un produit bancaire classique ; c'est un secteur qui repose intrinsèquement sur la confiance.

Dès lors, il n'hésite pas à souligner les retards dans le paiement des sinistres et recommander plus de diligence dans le dénouement des accords de règlement pour soigner l'image des indispensables compagnies d'assurances.

À l'OQSF, il incarne une justice alternative, humaine et accessible, qui repose sur la gratuité des saisines, le volontarisme et le pragmatisme. Son habileté à concilier les parties a permis à l'institution d'afficher un taux de résolution amiable, oscillant entre 90 % et 94 % selon les exercices. Amadou Kane Diallo a ainsi réussi à faire de la médiation un outil incontournable de justice sociale au Sénégal.

L'artisan des premières Assises de la Médiation

Les 4 et 5 juin 2026, Amadou Kane Diallo a activement oeuvré en première ligne pour l'organisation des premières Assises de la médiation et de l'éducation financières à Dakar. Pour lui, ces rencontres portaient une triple dimension rétrospective, prospective et surtout humaine visant à vulgariser les modes alternatifs de règlement des conflits (MARD) auprès du grand public.

En réunissant compagnies et clients autour d'une table dans une démarche consensuelle, il s'efforce de préserver la relation commerciale tout en offrant des avis motivés dans des délais raisonnables. Une philosophie qu'il résume ainsi :

« L'OQSF encourage la médiation pour sauver la relation commerciale entre assureurs, usagers et courtiers. On veut faire en sorte que le dispositif de médiation entre dans le lexique des Sénégalais. Cela permettra d'éviter l'engorgement des tribunaux. »

Par sa posture de médiateur indépendant, garant de l'équité, il concilie avec brio l'exigence de protection des consommateurs et la nécessité de maintenir la stabilité économique des compagnies d'assurances. Amadou Kane Diallo s'affirme définitivement comme l'un des artisans majeurs de l'inclusion, de la pacification et de la maturité financière au Sénégal.