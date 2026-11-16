Sénégal: Mampatim - Des communautés proclament l'abandon de l'excision et des mariages d'enfants

Mampatim — Les communautés de cinquante cing (55) villages de l'arrondissement de Mampatim, département de Kolda (Sud) ont officiellement proclamé, dimanche, l'abandon de l'excision et des mariages d'enfants, lors d'une cérémonie de déclaration publique organisée à Coumbacara.

Cette initiative a été rendue possible "grâce à l'approche de renforcement des capacités communautaires de l'ONG Tostan qui consacre la prise de conscience collective des populations locales face aux conséquences néfastes de ces pratiques ancestrales", a relevé l'adjoint au sous préfet de Mampatim Abdoulaye Ndaw.

Saluant la forte mobilisation des villages, il a rappelé que l'État du Sénégal fait de la protection des droits humains et de l'équité de genre une priorité absolue, dotée d'un arsenal juridique solide.

Abdoulaye Ndaw a toutefois souligné que la loi seule ne suffit pas, insistant sur le fait que le véritable changement naît de l'adhésion volontaire et du dialogue inclusif mené sur le terrain.

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"L'administration territoriale réitère son engagement à rester aux côtés des populations, aux côtés des services techniques et des cadres locaux de protection de l'enfance, afin de consolider ces acquis et faire de Mampatim un modèle de référence à l'échelle régionale et nationale' a indiqué l'adjoint au préfet .'

L'autorité qui présidait la cérémonie a exhorté les leaders religieux, les professionnels de santé, les acteurs de l'éducation et les mouvements de jeunesse à maintenir la mobilisation pour veiller à ce que chaque fille de l'arrondissement puisse s'épanouir, s'instruire et choisir librement son avenir.

La commune de Coumabacara qui a abrité la cérémonie de déclaration officielle d'abandon de l'excision et des mariages d'enfants, partage une large frontière avec la Guinée Bissau.