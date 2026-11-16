Sénégal: Kaolack - Des jeunes de Guinguinéo formés à l'aviculture et à l'embouche ovine

Kaolack — Vingt-cinq jeunes du département de Guinguinéo (centre) sont formés aux techniques de l'aviculture et de l'embouche ovine, dans le cadre du projet Salouma, une initiative destinée à promouvoir l'insertion socioéconomique et professionnelle des jeunes dans les chaînes de valeur agro-sylvo-pastorales et halieutiques, a indiqué Mamadou Diop, coordonnateur du projet.

A l'issue de cette formation, les bénéficiaires recevront des kits de démarrage constitués notamment d'aliments pour volaille ou d'intrants destinés à l'embouche ovine, selon les activités qu'ils souhaitent développer.

"Ces jeunes bénéficieront également d'un accompagnement et d'un suivi dans le cadre de leurs activités", a précisé M. Diop,également membre de la cellule d'appui technique du Conseil national de concertation et de coopération des ruraux (CNCR).

Il a expliqué que le processus d'insertion mis en place repose sur plusieurs étapes, notamment la sensibilisation, l'enrôlement, la formation, l'accompagnement et le suivi des bénéficiaires.

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Cette session de Guinguinéo s'inscrit dans un dispositif plus large qui concerne environ 75 jeunes, dont 25 bénéficiaires de la formation en aviculture et en embouche ovine, 30 autres engagés dans des activités de transformation à Gandiaye et 20 destinataires de kits d'accompagnement, a t-il ajouté.

Financé par le Programme alimentaire mondial (PAM) et la Fondation Mastercard, le projet Salouma est mis en oeuvre avec plusieurs partenaires, dont le CNCR, en collaboration avec l'État du Sénégal, notamment le ministère de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage.

Dans le cadre de sa contribution au programme, le CNCR ambitionne d'accompagner 22 000 jeunes dans différentes chaînes de valeur agricoles, à travers notamment la formation, la formalisation des activités, l'accès aux marchés et l'accompagnement entrepreneurial.

Selon Mamadou Diop, les modalités d'accompagnement varient en fonction des besoins et des parcours des bénéficiaires. Les enveloppes mobilisées peuvent ainsi atteindre 500 000 à un million de francs CFA par jeune, selon la nature des appuis.

Mamadou Diop a invité les jeunes bénéficiaires à considérer l'agriculture et l'élevage comme de véritables activités professionnelles et à valoriser les opportunités offertes pour construire des entreprises agricoles durables.

Il a notamment souligné l'importance de la protection sociale des acteurs du secteur agricole, évoquant les perspectives offertes par la mise en place d'une mutuelle sociale destinée aux travailleurs agricoles.

Abordant la question de l'émigration irrégulière, il a estimé qu'il est nécessaire de mieux comprendre les motivations qui poussent certains jeunes à quitter le pays, tout en renforçant les possibilités d'insertion économique au niveau local.