Sénégal: Une vingtaine d'imprimantes et une photocopieuse offertes aux écoles de la commune de Ourour

Ourour (Kaolack) — Le directeur des Constructions scolaires, Cheikh Fall, a offert dimanche 20 imprimantes multifonctions et une machine photocopieuse aux établissements scolaires de la commune de Ourour, dans le département de Guinguinéo (Kaolack, centre), afin de renforcer leurs équipements et d'améliorer les conditions de travail des acteurs de l'éducation.

La dotation comprend également des paquets de rames de papier afin de faciliter l'organisation des évaluations standardisées.La cérémonie de remise du matériel s'est déroulée en présence des acteurs de l'éducation et du maire de Ourour, Mamadou Faye.

Cheikh Fall a indiqué que cette initiative témoigne de son engagement à soutenir les populations, particulièrement dans des secteurs stratégiques comme l'éducation.

Il a également promis d'accompagner les directeurs des écoles bénéficiaires dans la gestion des équipements et de poursuivre cette dynamique en faveur de l'amélioration des conditions de vie des populations et du développement local.

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Le maire de Ourour, Mamadou Faye, a salué un geste de haute portée, estimant qu'il vient renforcer les efforts consentis par la municipalité dans le secteur de l'éducation, qui relève des compétences transférées aux collectivités territoriales.

Selon lui, ces équipements contribueront considérablement à faciliter le travail pédagogique et administratif des directeurs d'école et des enseignants.