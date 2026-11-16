Tunisie: Passeport tunisien - 65 destinations accessibles et une 128e place mondiale

La Tunisie occupe la 128e place sur 198 passeports classés, avec un score de 47,38 points sur 100, dans la première édition de novembre 2026 de l'ATE Passport Index. Ce classement, publié le 10 novembre, évalue les passeports selon sept grands piliers qui dépassent la seule liberté de circulation et prennent également en compte des critères liés à la sécurité, à l'économie, à la fiscalité, au numérique et aux droits. À l'échelle du Maghreb, le passeport tunisien se positionne derrière celui du Maroc, mais devant ceux de l'Algérie, de la Mauritanie et de la Libye.

Dans ce classement, le Liechtenstein arrive en tête avec un score de 90,80 points, suivi du Luxembourg (89,35) et de Singapour (89,33). La Nouvelle-Zélande occupe la quatrième position avec 88,90 points, tandis que Monaco complète le Top 5 avec 88,36 points.

À l'autre extrémité du tableau, le Soudan du Sud ferme la marche à la 198e place, avec 17,80 points. Il est précédé par la République centrafricaine (197e, 21,78 points), le Soudan (196e, 23,36 points), la République démocratique du Congo (195e, 23,58 points) et la Somalie (194e, 24,22 points).

Sept piliers pour évaluer les passeports

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Contrairement aux classements qui reposent essentiellement sur le nombre de destinations accessibles sans visa, l'ATE Passport Index adopte une approche plus large. Il évalue 199 passeports à travers sept piliers et 25 indicateurs, avec un score global établi sur 100 points. Sur les 199 passeports répertoriés, 198 font l'objet d'un classement, le passeport du Vatican étant mentionné sans rang.

La mobilité représente 35 % du score total. Elle se répartit entre la qualité de la mobilité, qui compte pour 25 %, et sa durabilité, pondérée à 10 %. La méthodologie ne se limite toutefois pas à compter les destinations accessibles. Elle accorde une pondération aux pays en fonction de leur poids économique et de leur intérêt pour les voyageurs, tout en prenant en considération les restrictions ou les pertes d'accès intervenues entre 2022 et 2026.

Les 65 % restants du score sont répartis entre trois autres dimensions. Le pilier "Vie et sécurité" pèse 15 %, tout comme celui consacré à l'économie et à la finance. La fiscalité et le patrimoine représentent 10 %, la préparation numérique 5 % et les droits et la stabilité 20 %.

L'indice entend ainsi mesurer plusieurs aspects de la mobilité internationale et de l'environnement associé à chaque passeport, au-delà du seul accès aux destinations étrangères.

La Tunisie : 128e mondiale, avec des résultats contrastés

Avec un score global de 47,38 points, la Tunisie se classe au 128e rang mondial. L'examen de ses résultats par pilier révèle des écarts importants.

Son meilleur score concerne la durabilité de la mobilité, avec 83,3 points, même si le pays se situe à la 128e place dans cette catégorie. Le pilier "Vie et sécurité" affiche 61,3 points, correspondant au 94e rang. La préparation numérique obtient 56,1 points, pour une 101e place, tandis que le pilier des droits atteint 51,6 points, au 106e rang.

Sur le plan économique, la Tunisie totalise 55 points et occupe la 134e place. Le pilier fiscal obtient 44,3 points, pour un rang de 118e.

C'est toutefois la qualité de la mobilité qui constitue le résultat le plus faible du passeport tunisien, avec seulement 16,2 points et une 124e place dans ce pilier.

Par ailleurs, le décompte de l'ATE fait état de 65 destinations accessibles pour les détenteurs du passeport tunisien. Ce chiffre place la Tunisie au 125e rang selon le nombre de destinations recensées. Il ne signifie pas que les Tunisiens peuvent se rendre dans 65 pays sans visa : le décompte inclut également les destinations accessibles avec une autorisation électronique de voyage ou un visa délivré à l'arrivée.

L'écart entre le rang obtenu selon ce décompte et le classement global est de trois places, avec un Shift de -3. Cet indicateur est distinct du score global et ne constitue pas, à lui seul, une mesure de la performance du passeport.

Le Maroc devant la Tunisie, l'Algérie et la Libye derrière

La comparaison avec les pays du Maghreb fait ressortir un positionnement différencié. Le Maroc occupe la 126e place mondiale, avec 47,60 points, soit deux rangs et 0,22 point devant la Tunisie. Le Ghana, classé 127e avec 47,57 points, devance également le passeport tunisien, avec un écart de 0,19 point.

La Tunisie se positionne en revanche devant l'Algérie, qui arrive à la 135e place avec 44,23 points, et la Mauritanie, classée 159e avec 37,91 points. La Libye figure plus loin dans le classement, à la 173e position, avec un score de 34,74 points.

Cette comparaison place donc la Tunisie au deuxième rang parmi ces cinq pays du Maghreb, derrière le Maroc. Elle devance l'Algérie de sept places, la Mauritanie de 31 places et la Libye de 45 places.

Les écarts entre les rangs ATE et ceux établis à partir du seul décompte des destinations méritent également d'être relevés. L'Algérie, par exemple, se situe au 158e rang selon le nombre de destinations accessibles, contre le 135e rang dans le classement global, soit un écart positif de 23 places. Pour la Libye, cet écart est de neuf places. À l'inverse, le Maroc affiche un décalage de -9 et la Tunisie de -3.

Un classement à suivre dans le temps

L'édition v1 de novembre 2026 constitue l'édition actuelle de l'ATE Passport Index. Publiée le 10 novembre, elle repose sur des données recueillies les 1er et 2 novembre 2026. Les scores et les rangs sont identiques à ceux de la première version publique, l'édition v0 : la nouvelle publication apporte principalement des précisions méthodologiques, sans modifier les résultats.

L'ATE prévoit des mises à jour trimestrielles, en janvier, avril, juillet et octobre, ainsi que des actualisations en cas de changement majeur dans les politiques de visas.

L'indice précise enfin que 48 passeports classés comportent au moins un pilier dont le score a été estimé à partir de la médiane régionale. Ces passeports sont signalés par un astérisque dans le classement. La Tunisie ne porte pas ce signe dans le tableau publié, contrairement au Ghana, qui en est pourvu.