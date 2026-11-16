Tunisie: Club Africain - Bonne nouvelle avant le derby face à l'Espérance de Tunis

15 Novembre 2026
La Presse (Tunis)
Par Sahar Belhaj

Bonne nouvelle pour le Club Africain à l'approche du derby face à l'Espérance Sportive de Tunis. Khann a repris, hier, les entraînements avec la sélection gambienne , après avoir passé de nouveaux examens médicaux à son retour de Côte d'Ivoire.

Les résultats ont révélé une légère contusion, sans gravité apparente. Après quatre jours de repos, le joueur a ainsi pu retrouver le groupe. Son retour en Tunisie est attendu en milieu de semaine. Sauf contretemps, Khann devrait être opérationnel pour le derby de la capitale, une perspective encourageante pour le staff clubiste à l'approche de cette confrontation très attendue.

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