Tunisie: A Phnom Penh, au Royaume du Cambodge - Le pays au Sommet de la Francophonie aujourd'hui

Dhia Khaled, ambassadeur, représentant permanent de la Tunisie auprès de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), a conduit la délégation tunisienne, accompagné de Mourad Belhassen, directeur général de la diplomatie économique et culturelle, aux travaux de la 48e session de la Conférence ministérielle de la Francophonie, organisée, hier, à Phnom Penh, au Royaume du Cambodge, en prélude au 20e Sommet de la Francophonie, qui se tient aujourd'hui et demain.

Selon l'ambassade de Tunisie à Paris, la réunion a examiné l'ordre du jour du Sommet et discuté des moyens susceptibles de mieux valoriser les opportunités de coopération dans l'espace francophone, de répondre aux défis posés et de renforcer l'efficacité de l'action de l'OIF.

A cette occasion, le Représentant permanent de la Tunisie a exprimé la position de la Tunisie à l'égard des points inscrits à l'ordre du jour de la CMF et du Sommet de la francophonie, soulignant la nécessité de veiller à la mise en oeuvre de l'ensemble des engagements pris lors des précédents Sommets, en particulier le Sommet de Djerba de 2022, qui a imprimé une nouvelle dynamique au fonctionnement et à l'action de l'OIF.

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Il a, par ailleurs, mis l'accent sur l'importance d'assurer une meilleure coordination entre les orientations stratégiques et les programmes de l'OIF, en faveur de l'éducation et la formation, de la diversité culturelle et linguistique, de l'innovation, de l'autonomisation des femmes et de l'employabilité et la mobilité des jeunes. Le Représentant permanent a, également, plaidé pour une consolidation des partenariats économiques et culturels francophones, afin de créer de nouvelles synergies de coopération entre les États membres de l'OIF.