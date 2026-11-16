Tunisie: Tourisme - 137 hôtels fermés au pays

Les investissements touristiques approuvés en Tunisie ont atteint 1 206 millions de dinars (MD) à fin octobre 2026, enregistrant une progression de 18 % par rapport à la même période de l'année précédente. Ces investissements concernent 158 projets de création et d'extension d'unités touristiques, a annoncé le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Sofiène Tekaya.

Le ministre s'exprimait, dimanche matin, devant la séance plénière conjointe de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) et du Conseil national des régions et des districts, consacrée à l'examen du budget de son département dans le cadre du projet de budget de l'État pour 2027.

Évoquant l'évolution des investissements étrangers dans le secteur touristique, Sofiène Tekaya a également fait état d'une progression de l'investissement direct étranger (IDE), passé de 30 MD en 2024 à environ 149 MD en 2025.

137 hôtels fermés en Tunisie, 17 ont rouvert depuis 2024

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Le dossier des établissements hôteliers fermés figure également parmi les priorités du ministère. Selon le ministre, 137 hôtels sont actuellement à l'arrêt en Tunisie. Parmi eux, 73 sont fermés depuis 2015 ou avant, tandis que 30 autres ont cessé leur activité depuis 2020, principalement en raison de la pandémie de Covid-19.

Ces fermetures s'expliquent notamment par des difficultés financières, le surendettement, des problèmes de gouvernance, des litiges judiciaires, des besoins de réaménagement ou encore des fermetures saisonnières.

Depuis 2024, le ministère du Tourisme a procédé à la régularisation de la situation de 28 établissements hôteliers. Parmi eux, 17 ont repris leur activité, tandis que les 11 autres font actuellement l'objet de travaux, certains étant susceptibles de rouvrir prochainement.

Parallèlement, le département poursuit ses contacts avec des investisseurs et des enseignes hôtelières internationales en vue de relancer ces établissements. Il étudie également, en coordination avec les ministères concernés, la possibilité de reconvertir certaines unités fermées en projets de tourisme de santé ou en résidences destinées aux seniors.

Sofiène Tekaya a souligné que la fermeture de ces établissements représente une capacité d'hébergement touristique inexploitée, des emplois perdus et des investissements gelés, tout en ayant des répercussions sur le cadre urbain et l'esthétique des villes.

5 475 visites de contrôle dans près de 3 000 établissements

Sur le volet de la qualité des prestations touristiques, le ministre a indiqué que 104 inspecteurs ont effectué 5 475 visites de contrôle auprès d'environ 3 000 établissements. Ces opérations ont concerné notamment des hôtels, des restaurants, des agences de voyages, des guides touristiques et des structures d'animation.

Les visites ont donné lieu à des mesures adaptées à la nature des manquements constatés.

Selon Sofiène Tekaya, ces contrôles visent à garantir le respect des normes de qualité ainsi que des règles de sécurité sanitaire et sécuritaire. Ils permettent également d'accompagner les établissements dans la correction de leurs insuffisances et de protéger les touristes et les consommateurs.

Une révision du classement hôtelier attendue avant fin 2026

Dans le cadre de l'amélioration de la qualité des services, le ministre a annoncé la préparation d'un projet de révision du classement touristique, avec une attention particulière accordée au classement hôtelier. Ce projet, dont la finalisation est prévue avant la fin de l'année 2026, vise à adapter les critères de classement aux mutations que connaît le secteur touristique.

L'objectif, selon le ministre, est d'améliorer l'expérience des visiteurs et de renforcer la compétitivité de la destination Tunisie.

Il a enfin rappelé que la qualité des prestations constitue un facteur déterminant dans le choix d'une destination touristique, mais aussi dans la décision des visiteurs d'y revenir et de la recommander.