Tunisie: Chéchia, jebba, poterie de Sejnane... 24 produits artisanaux tunisiens à protéger

Les exportations de produits artisanaux contrôlés par l'Office national de l'artisanat (ONA) ont atteint 160 millions de dinars (MD) en 2025. Le secteur représente 4 % du produit intérieur brut (PIB) et 2 % des exportations nationales, a indiqué le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Sofiène Tekaya.

S'exprimant dimanche à l'aube, en réponse aux questions des députés de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) et des membres du Conseil national des régions et des districts (CNRD), lors de la séance plénière commune consacrée à l'examen du budget de son département pour 2027, le ministre a annoncé un projet visant à protéger et à valoriser les produits artisanaux tunisiens.

Dans ce cadre, son département élabore une liste préliminaire de 24 produits présentant des spécificités locales et régionales. L'objectif est de les protéger et de les valoriser à travers les mécanismes de la propriété intellectuelle, notamment les marques collectives, les appellations d'origine et les indications géographiques.

Cette liste couvre plusieurs filières de l'artisanat, dont la poterie, la céramique, la pierre sculptée, la mosaïque, le tissage, les tapis, les vêtements traditionnels, les fibres végétales et le bois.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Elle comprend notamment la céramique de Nabeul, la poterie de Sejnane, le margoum, le klim, les tapis de Kairouan, la chéchia, le burnous et la jebba.

Un label de qualité viendra compléter ce dispositif. Il aura pour objectif de rassurer les consommateurs et de garantir la conformité des produits aux normes en vigueur.

Rappelant que les artisans bénéficient d'une réduction de 70 % sur les frais d'enregistrement des dessins, modèles et marques auprès de l'Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle, Sofiène Tekaya a également mis en avant le rôle des centres de design.

Ces structures associent savoir-faire ancestral et création contemporaine, en impliquant de jeunes designers et des diplômés de l'enseignement supérieur dans le processus d'amélioration et de montée en gamme des produits artisanaux.

Des centres de design sont déjà implantés à Kasserine, Gafsa, Gabès, Nabeul, Mahdia, Le Kef et Béja, tandis que d'autres sont programmés.

Plus de 50 % des participants à certaines expositions, qui réunissent plus d'un millier d'exposants, sont des jeunes et des diplômés de l'enseignement supérieur, a précisé le ministre. Il a également cité le dispositif « Easy Export », qui vise à faciliter l'accès des artisans tunisiens aux marchés extérieurs.

Le tourisme de croisière en progression

Abordant le dossier du tourisme de croisière, le ministre a fait état d'une nette progression de cette activité. Les ports tunisiens ont ainsi accueilli 165 navires entre janvier et octobre 2026, contre 127 sur l'ensemble de l'année 2025. Les excursions, les visites de sites historiques et naturels ainsi que les circuits dans les souks d'artisanat ont contribué à dynamiser l'activité économique, selon Sofiène Tekaya.

Soulignant la nécessité de mieux répartir les flux touristiques entre les régions, il a annoncé l'extension de cette activité aux ports de Sousse et de Zarzis, où des travaux d'aménagement sont en cours.

Le ministère oeuvre également à établir des circuits reliant les croisières aux villages artisanaux, aux sites archéologiques et aux zones touristiques, notamment dans le Sud, afin de permettre aux différentes régions de bénéficier pleinement des retombées de cette activité.