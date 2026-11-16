Tunisie: Aides sociales au pays - Retrait ou suspension des cartes ? Issam Lahmar s'explique

Le ministre des Affaires sociales, Issam Lahmar, a démenti le retrait des cartes d'aide sociale aux bénéficiaires, précisant que certaines d'entre elles font uniquement l'objet d'une suspension temporaire pour des raisons organisationnelles. Il a révélé qu'environ 50 % des cartes concernées sont liées à des bénéficiaires décédés.

En réponse aux interventions des députés lors de l'examen du projet de budget du ministère des Affaires sociales, le ministre a assuré que son département n'envisage ni de réduire le nombre de bénéficiaires ni de priver les citoyens de leurs droits aux aides sociales.

Issam Lahmar a expliqué que les cartes ayant suscité la polémique n'ont pas été retirées, mais simplement suspendues. Près de la moitié concernent des personnes décédées.

Il a également précisé que, lorsqu'un bénéficiaire décède, le remplacement automatique de son nom par celui de sa veuve n'est pas possible dans le système actuel. Une enquête sociale est donc menée pour vérifier la situation de la veuve, qui est ensuite invitée à régulariser son dossier en déposant une nouvelle demande. Celle-ci est soumise à la commission compétente afin que l'aide puisse être attribuée à son nom.

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Le ministre a souligné que cette procédure répond à des considérations organisationnelles et vise à garantir que les aides sociales parviennent effectivement à leurs ayants droit, et non à priver les citoyens de leurs prestations.

L'allocation sociale passe de 180 à 280 dinars

Sur le montant des aides sociales, Issam Lahmar a affirmé que son département ne considère pas ces prestations comme de simples « cadeaux ». Il a notamment rappelé les instructions du président de la République visant à porter le montant de l'allocation à 280 dinars.

Selon le ministre, cette allocation est passée de 180 dinars en 2022 à 280 dinars actuellement, soit un montant représentant environ 65 à 66 % du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG).

Il a estimé que, selon les critères internationaux, une allocation représentant 40 % du salaire minimum peut déjà être considérée comme un revenu.

Issam Lahmar a insisté sur la nécessité de cibler les personnes qui ont réellement besoin de cette aide, et non celles qui disposent de ressources financières ou d'autres sources de revenus.

Le programme « Amen » appelé à évoluer vers un dispositif d'accompagnement social

Le ministre a par ailleurs annoncé une évolution du programme "Amen" dans le cadre d'un projet de loi. Celui-ci devrait être transformé en un nouveau dispositif baptisé "Accompagnement social", afin de remédier aux conditions d'éligibilité actuelles jugées parfois excluantes.

À titre d'exemple, il a évoqué le cas de personnes ayant vendu une parcelle de terrain pour un montant de 20 000 ou 30 000 dinars et auxquelles il est demandé d'attendre trois ans avant de pouvoir déposer une nouvelle demande d'aide.

Pour le ministre, ce type de situation nécessite des solutions alternatives permettant de mieux prendre en compte les difficultés rencontrées par certaines catégories sociales.

Dans cette perspective, Issam Lahmar a proposé la création d'un mécanisme complémentaire au programme "Amen", baptisé "dispositif de prévoyance sociale". Ce nouveau dispositif serait soutenu par l'État et aurait pour mission de protéger les personnes qui risquent de se retrouver sans couverture sociale en raison de conditions d'éligibilité restrictives.

L'objectif affiché est de garantir qu'aucun citoyen ne soit privé de protection sociale en raison de critères administratifs ou de conditions excluantes, a-t-il indiqué.