Tunisie: Tourisme - 7,152 milliards de dinars de recettes à fin octobre 2026

Les recettes touristiques en Tunisie ont atteint 7,152 milliards de dinars à fin octobre 2026, enregistrant une hausse de 3,4 % par rapport à la même période de 2025 et de 25,1 % par rapport à 2019, a annoncé le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Sofiène Tekaya.

S'exprimant devant les députés de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) et les membres du Conseil national des régions et des districts (CNRD), réunis en séance plénière conjointe pour examiner le budget de son département pour 2027, le ministre a également fait état d'environ 9 millions de visiteurs non résidents à la même date.

Selon les comptes satellites du tourisme, la consommation touristique intérieure globale a atteint 17,47 milliards de dinars en 2025, contre 16,1 milliards de dinars en 2024 et 14,6 milliards de dinars en 2023.

Ces comptes permettent de mesurer la contribution réelle du secteur à la création de richesse, à la valeur ajoutée et au produit intérieur brut (PIB).

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En 2025, cette consommation se répartissait entre les dépenses des visiteurs non résidents, estimées à 12,8 milliards de dinars, et celles du tourisme intérieur, générées par les résidents, qui s'élevaient à 4,7 milliards de dinars.

Chez les visiteurs non résidents, l'hébergement représentait la part la plus importante des dépenses, avec 5,15 milliards de dinars, soit 40 % du total. Venaient ensuite le transport assuré par les transporteurs nationaux (2,58 milliards de dinars), l'achat de biens et de services (2,48 milliards de dinars) et la restauration hors hôtels (1,64 milliard de dinars).

Du côté des marchés émetteurs, l'Europe a représenté 64,8 % des recettes touristiques en 2025. La France arrive en tête, devant l'Allemagne, la Pologne, l'Italie et le Royaume-Uni. Le marché russe a, pour sa part, enregistré une progression de plus de 83 %. Les marchés japonais et chinois ont chacun généré plus de 40 millions de dinars de recettes.

Le ministre a souligné que les ambitions du secteur touristique ne se limitent plus à attirer un nombre croissant de visiteurs, mais consistent également à améliorer la rentabilité et à séduire une clientèle disposant d'un pouvoir de dépense élevé. L'objectif est d'accroître la valeur ajoutée, les revenus des établissements touristiques et la contribution du secteur à l'économie nationale.

Le tourisme intérieur, un marché à consolider

Les touristes tunisiens résidents contribuent également de manière significative à l'activité du secteur. Plus de 2 millions d'entre eux ont séjourné dans les hôtels durant les dix premiers mois de 2026, représentant 35,7 % de la clientèle. En 2025, leurs dépenses touristiques ont atteint 4,7 milliards de dinars, soit 27 % de la consommation touristique globale.

Ces chiffres témoignent du poids économique du tourisme intérieur, de son rôle dans le soutien aux entreprises et le maintien de l'emploi. Le ministre a ainsi souligné qu'il constitue un pilier essentiel de l'activité touristique et non un simple complément du tourisme récepteur.

Pour soutenir ce marché, Sofiène Tekaya a rappelé l'organisation, en mai dernier, du Salon du marché du voyage tunisien (Tunisian Travel Market - TTM). Cet événement avait pour objectif de rapprocher l'offre touristique des citoyens et de leur présenter une gamme variée de séjours à des prix préférentiels, avec des réductions pouvant atteindre 50 % dans certains établissements.

Le ministre a également indiqué que le département et les professionnels du secteur misent sur la réservation anticipée (early booking), qui permet aux clients de bénéficier de tarifs plus compétitifs, notamment durant la haute saison.

Soulignant que le développement du tourisme intérieur passe aussi par l'élargissement des plateformes de réservation en ligne et un rôle accru des agences de voyages tunisiennes, Sofiène Tekaya a relevé l'engagement des professionnels dans cette démarche.

Ces derniers œuvrent à améliorer la qualité de leurs services et à proposer des offres adaptées au pouvoir d'achat des citoyens, a-t-il conclu.