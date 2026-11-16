Tunisie: Marché central de Tunis - 140 kg de poissons avariés saisis en deux jours

Une nouvelle opération de contrôle sanitaire menée au marché central de Tunis a abouti à la saisie et à la destruction de 91 kg de poissons avariés et impropres à la consommation, samedi 14 novembre 2026. Six infractions sanitaires ont également été relevées à cette occasion, selon un communiqué de la municipalité de Tunis.

Cette intervention s'inscrit dans le cadre des opérations de contrôle effectuées par les services municipaux dans les commerces ouverts au public et visant à lutter contre les infractions aux règles d'hygiène ainsi que l'occupation anarchique de la voie publique.

Dans ce contexte, une campagne conjointe a été organisée aux abords du marché central, dans la rue d'Espagne et les rues adjacentes. Elle a permis la saisie d'un chargement de vêtements de friperie ainsi que d'un autre chargement de traverses métalliques et en bois.

Les agents municipaux ont également constaté 41 cas d'exploitation de l'espace public devant des commerces sans autorisation et dressé 10 procès-verbaux pour non-respect des conditions sanitaires. Les contrevenants ont été convoqués par les services municipaux chargés de l'octroi des autorisations d'occupation de la voie publique afin de régulariser leur situation administrative.

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L'opération a été menée en coordination avec les chefs des postes de la police municipale de Bab Bhar et de la sûreté nationale de Fondouk El Ghalla, avec la participation de représentants de la délégation de Bab Bhar, de l'administrateur de la circonscription territoriale concernée, des services municipaux chargés des autorisations d'occupation de la voie publique, de l'inspectrice sanitaire et des agents du service d'hygiène.

À noter que la veille, vendredi 13 novembre, le service municipal de l'hygiène avait déjà procédé à la saisie de 49 kg de poissons avariés et impropres à la consommation au même marché. Le cumul des saisies effectuées sur les deux journées atteint ainsi 140 kg.