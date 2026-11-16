Tunisie: Gang opérant à Ennasr - Un ressortissant étranger ciblé, deux suspects interpellés

Deux individus soupçonnés d'avoir commis plusieurs vols par ruse et à la tire dans le quartier d'Ennasr, dans le gouvernorat de l'Ariana, ont été arrêtés samedi 14 novembre 2026, en flagrant délit, à la suite d'une embuscade tendue par les unités sécuritaires.

L'opération a été menée par les agents de la brigade de la police judiciaire d'Ariana-Ville, en coordination avec ceux du poste de la sûreté nationale de Riadh Ennasr. Les deux suspects ont été interpellés alors qu'ils surveillaient un ressortissant étranger dans le but de le piéger et de le dépouiller.

Selon les premières informations, les deux individus utilisaient un camion pour repérer leurs victimes et les suivre avant de passer à l'acte.

Leur mode opératoire reposait sur une répartition des rôles. L'un des suspects détournait l'attention de la victime afin de la distraire, tandis que son complice en profitait pour s'introduire dans son véhicule et dérober ses effets personnels sans qu'elle s'en aperçoive.

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Les investigations menées après leur arrestation ont permis de révéler l'existence de plusieurs autres victimes de ces agissements.

Après consultation du parquet près le tribunal de première instance de l'Ariana, les deux suspects ont été placés en garde à vue pour les besoins de l'enquête.