Tunisie: Où trouver les nouveaux points de vente directe à prix réduits ?

Le ministère du Commerce et du Développement des exportations a annoncé, samedi, le lancement d'un programme continu visant à organiser, tout au long de l'année, des points de vente directe permanents et itinérants proposant des produits à des prix préférentiels.

Ce programme s'adresse aux producteurs agricoles, aux industriels et aux commerçants, notamment aux petits opérateurs.

Dans un communiqué publié samedi, le ministère a précisé que cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts visant à valoriser la production nationale, à soutenir le pouvoir d'achat des citoyens et à promouvoir les valeurs de solidarité entre les différentes composantes du tissu économique.

À cet effet, le département du Commerce mettra gratuitement des espaces à la disposition des participants souhaitant adhérer au programme, en coordination avec les autorités compétentes. Ces espaces permettront aux bénéficiaires d'exposer leurs produits et de proposer aux consommateurs des offres commerciales préférentielles alliant qualité et prix abordables.

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Les producteurs, industriels et commerçants souhaitant participer à cette initiative ou obtenir de plus amples informations sont invités à contacter les services centraux et régionaux du ministère afin de déposer leurs demandes de participation.

Le ministère a précisé que ces demandes doivent être accompagnées de données relatives à la nature des produits proposés, aux prix de vente, aux taux de réduction appliqués ainsi qu'à la durée de participation au programme.

Le département du Commerce a, par ailleurs, souligné l'importance d'une adhésion active des opérateurs économiques pour assurer le succès de cette initiative, à travers la présentation d'offres sérieuses et compétitives, dans un esprit de responsabilité sociétale et de préservation de l'intérêt national.

À travers ce programme, le ministère entend faciliter la vente directe des producteurs aux consommateurs, tout en leur permettant d'accéder à des produits de qualité à des prix adaptés à leur pouvoir d'achat.