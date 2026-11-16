Tunisie: Grève au CAB - Le match amical face à l'Espérance de Tunis n'aura pas lieu

15 Novembre 2026
La Presse (Tunis)
Par Sahar Belhaj

Le match amical entre le Club Athlétique Bizertin et l'Espérance Sportive de Tunis, initialement programmé ce dimanche au parc Hassène Belkhodja, n'aura finalement pas lieu. La rencontre a été annulée en raison de la grève observée par les joueurs du CAB.

Entamé il y a quatre jours, ce mouvement de protestation se poursuit et constitue le plus long épisode de grève dans l'histoire du club bizertin. Une situation qui vient perturber la préparation de l'équipe et met en lumière les tensions persistantes au sein du club.

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