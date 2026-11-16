Tunisie: Le pays, capitale du tourisme arabe en 2027 - Voici les grandes lignes du programme

15 Novembre 2026
La Presse (Tunis)

La Tunisie sera la capitale du tourisme arabe en 2027. Le ministère du Tourisme et de l'Artisanat prépare déjà un programme de manifestations couvrant plusieurs domaines, notamment le tourisme, la culture, l'artisanat, le sport, l'investissement, le numérique, l'environnement, le patrimoine et l'éducation.

Le ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Sofiene Tekaya, a annoncé cette initiative dimanche à l'aube, en réponse aux interventions des députés de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP) et des membres du Conseil national des régions et des districts (CNRD), lors de la séance plénière conjointe consacrée à l'examen du budget de son département dans le cadre du projet de budget de l'État pour 2027. Cette désignation a été décidée par le Conseil ministériel arabe du tourisme lors de sa 28e session. À cette occasion, la Tunisie a également été élue membre du bureau exécutif et vice-présidente du Conseil.

Soulignant l'importance de cette échéance, le ministre a indiqué qu'elle contribuera à renforcer le rayonnement de la destination tunisienne dans l'espace arabe et à mettre en valeur ses atouts civilisationnels, culturels et touristiques. Elle permettra également de diversifier le produit touristique et de promouvoir les différentes régions du pays.

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Au-delà du nombre de manifestations programmées en 2027, cette initiative devrait avoir des retombées directes sur l'attractivité de la destination tunisienne, les entreprises du secteur, les régions, les professionnels du tourisme et les artisans, a précisé Sofiène Tekaya.

Le ministre a également souligné que la coordination avec les différentes parties concernées était déjà engagée. Le département entend ainsi associer l'ensemble des forces vives du pays à cette initiative, notamment les institutions, les administrations, les structures professionnelles, la société civile, les artistes, les sportifs ainsi que les acteurs locaux et régionaux. Le programme ambitionne de présenter une image intégrée de la Tunisie en tant que destination balnéaire, culturelle, saharienne, écologique et sportive, attachée à son patrimoine tout en étant tournée vers le renouveau.

Le programme définitif sera arrêté prochainement avant d'être annoncé officiellement. Chaque partie prenante se verra attribuer un rôle dans sa mise en oeuvre, a conclu le ministre du Tourisme et de l'Artisanat.

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