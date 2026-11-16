Sénégal: Ahmadou Bamba Al-Khadîm Mountakha Mbacké revisite l'héritage éducatif et le leadership de son aïeul

La pensée de Cheikh Ahmadou Bamba sous le prisme de l'éducation et du leadership. C'est le fil conducteur du nouvel ouvrage d'Ahmadou Bamba Al-Khadîm Mountakha Mbacké, intitulé La contribution de Cheikh Ahmadou Bamba à l'éducation et au leadership.

À travers cette publication, l'auteur, arrière-petit-fils du fondateur du mouridisme, entreprend de revisiter l'héritage intellectuel, spirituel et éducatif de son illustre aïeul, en mettant en lumière une vision dont l'actualité mérite, selon la démarche de l'ouvrage, d'être interrogée.

Dans une approche à la fois historique, analytique et prospective, l'auteur revient sur les fondements de l'action éducative de Cheikh Ahmadou Bamba et les principes qui ont structuré son modèle de leadership. L'ouvrage explore notamment les dimensions spirituelle, morale et pratique de son enseignement, articulées autour de la foi, du savoir, de l'éthique, du travail et du service à la communauté.

Au-delà de la dimension historique, cette publication invite à une réflexion sur la place de l'éducation dans la construction de l'individu et sur le leadership comme instrument de transformation sociale. Elle interroge également la capacité de ce modèle à apporter des réponses aux défis d'un monde en quête de repères et de valeurs.

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Auteur de plusieurs ouvrages consacrés à ses illustres ascendants et à la Mouridiyya, Ahmadou Bamba Al-Khadîm Mountakha Mbacké poursuit ainsi son travail de documentation et de vulgarisation de l'histoire et de la pensée mourides. Son engagement dans le domaine éducatif se traduit notamment par la promotion de l'Institut franco-arabe Cheikh Mouhamadou Bachir de Touba Darou Minan 2 et la direction générale du Daara Cheikh Ahmadou Al-Khadîm.

La sortie de cet ouvrage sera accompagnée d'une séance de présentation et de dédicace prévue le samedi 5 décembre 2026 à l'Institut africain de management (IAM).