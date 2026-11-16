Sénégal: L'École nationale des ARTs et Métiers de la Culture confirme son rayonnement sur la scène internationale

Les élèves comédiens de l'École nationale des Arts et Métiers de la Culture (ENAMC) ont signé de nouvelles performances remarquées à l'international. De Rabat à Alger, la pièce « La Graine de la discorde » leur a valu plusieurs distinctions, confirmant le potentiel artistique de cette institution de formation.

L'ENAMC continue de faire parler d'elle au-delà des frontières sénégalaises. Ses élèves comédiens ont récemment porté haut les couleurs de l'établissement à travers la pièce « La Graine de la discorde », mise en scène par Abdel Kader Diarra, formateur et coordonnateur de la division Art dramatique. De l'Algérie au Maroc, leur prestation a séduit aussi bien le public que les jurys des festivals auxquels ils ont pris part.

Dernière consécration en date, le Festival international des écoles supérieures en art dramatique de Rabat, au Maroc, organisé en octobre 2026. À cette occasion, la troupe sénégalaise a décroché le Prix spécial du jury. Une distinction collective à laquelle s'ajoute le Prix de la meilleure interprétation masculine, attribué à l'élève comédien Abdel Sow, pour sa prestation dans la pièce.

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Quelques mois auparavant, en juillet 2026, les jeunes artistes avaient déjà été distingués à Alger, en Algérie, lors du Festival algéro-africain du théâtre universitaire. Ils y avaient également remporté le Prix spécial du jury, confirmant ainsi la qualité de leur travail et leur capacité à rivaliser avec des formations venues d'autres horizons.

Ces récompenses successives viennent consacrer le talent des apprenants, mais également le travail d'encadrement artistique et pédagogique mené au sein de l'établissement. Elles témoignent d'une dynamique de création qui semble reprendre de l'élan après une période d'essoufflement relevée par plusieurs observateurs.

À la tête de l'ENAMC, le nouveau directeur général, Aboubekr Thiam, entend justement insuffler une nouvelle dynamique à l'institution et renforcer son rayonnement. Ces distinctions internationales constituent, à cet égard, des signaux encourageants pour la relance de ses ambitions artistiques et pédagogiques.

Au-delà des trophées, les performances de ces jeunes comédiens rappellent le rôle de l'ENAMC dans la formation de la relève artistique sénégalaise. De Rabat à Alger, l'école démontre que ses talents ont toute leur place sur les grandes scènes théâtrales internationales.