Sénégal: L'expertise du financement structuré

Après un parcours construit au sein de grandes institutions bancaires internationales et panafricaines, Sonia Sokhna Dieng se lance dans l'entrepreneuriat avec Nexum Loan Agency. Elle ambitionne de développer, depuis Dakar, une expertise indépendante dans l'administration des financements structurés et syndiqués à l'échelle de l'Uemoa.

La mobilisation des capitaux nécessaires au développement des infrastructures africaines ne constitue qu'une partie du défi financier du continent. Routes, ports, énergie et équipements publics exigent des montages de plus en plus complexes, souvent structurés autour de plusieurs établissements prêteurs. Leur administration, la coordination des créanciers et le suivi des engagements contractuels représentent autant d'enjeux pour sécuriser les financements dans la durée. C'est sur ce segment spécialisé que se positionne Nexum Loan Agency, une société sénégalaise indépendante fondée par Sonia Sokhna Dieng. L'aboutissement d'un parcours professionnel construit au contact de grandes institutions bancaires et de leurs opérations les plus exigeantes.

De la banque internationale aux réseaux panafricains, ce parcours a permis à Sonia Sokhna Dieng d'évoluer dans des environnements aux standards opérationnels élevés et de développer une connaissance approfondie des mécanismes de financement, de leurs contraintes contractuelles et de leur administration. Une expertise nourrie par l'accompagnement de plus d'une centaine d'opérations au cours de sa carrière. Les facilités concernées représentent des montants compris entre 30 millions et 5 milliards d'euros, certaines transactions ayant réuni jusqu'à vingt établissements prêteurs.

Son expérience couvre un large éventail de financements : opérations souveraines, financements de projets, d'entreprises et d'actifs, Trade Finance, mais également structures multidevises et montages à facilités multiples. Cette diversité constitue l'un des principaux atouts de son projet entrepreneurial. Après plusieurs années passées au coeur de ces opérations, la professionnelle sénégalaise a choisi de mettre ce capital d'expérience au service de sa propre entreprise.

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Installée à Dakar, Nexum concentre son activité sur deux fonctions complémentaires : l'Agent de la facilité et l'Agent des sûretés. En qualité d'Agent de la facilité, la société assure la coordination opérationnelle entre l'emprunteur et les établissements prêteurs. Ses interventions comprennent le traitement des demandes de tirage, le suivi des échéances, le calcul et la notification des intérêts et commissions, la gestion des obligations d'information ainsi que l'organisation des consultations et des demandes de consentement des créanciers.

Au coeur des financements complexes

Comme Agent des sûretés, elle intervient dans la détention, l'administration et le suivi des garanties constituées au bénéfice des prêteurs. Ses missions peuvent notamment porter sur les formalités de constitution, les inscriptions, les renouvellements, les modifications et, selon les instructions reçues, les procédures de mainlevée ou de réalisation des garanties.

« Nos responsabilités restent circonscrites aux missions prévues par la documentation de financement. La société ne se substitue ni aux prêteurs dans leurs décisions de crédit, ni aux arrangeurs dans la structuration commerciale des opérations, ni aux conseils juridiques », précise la fondatrice. Aujourd'hui, elle ambitionne de positionner Nexum sur l'ensemble des huit pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa), en capitalisant sur sa connaissance des standards bancaires internationaux et des réalités des marchés africains.

Cette stratégie de développement se traduit notamment par la participation de Nexum à la 16e édition de l'Africa Ppp Infrastructure Finance, Investment & Partnerships Summit, organisée du 11 au 13 novembre 2026 à Nairobi, au Kenya. Placée sur le thème « Building Africa's Prosperity : Transformative Infrastructure, Investment and Partnerships to Accelerate Economic Development », cette rencontre rassemble des acteurs publics et privés autour de la mobilisation des investissements, du financement des infrastructures et du développement des partenariats sur le continent.