Sénégal: Mor Talla Kane, un parcours au service de l'entreprise nationale

Le secteur privé sénégalais perdait, le 15 novembre 2022, l'un de ses visages familiers. À 67 ans, Mor Talla Kane, directeur exécutif de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal (CNES), s'éteignait à l'Hôpital militaire de Ouakam (HMO), à Dakar. Un départ qui laissait derrière lui le souvenir d'un homme de dossiers, engagé dans les réflexions sur l'environnement des entreprises et les enjeux du développement économique national.

Formé à l'École nationale d'économie appliquée (ENEA), Mor Talla Kane avait construit une bonne partie de son parcours dans l'administration publique avant de s'imposer comme un acteur du dialogue entre les pouvoirs publics et le secteur privé. D'avril 1987 à janvier 1999, il a notamment occupé les fonctions de chef du service Environnement et Coopération industrielle internationale au ministère de l'Industrie. À ce poste, il était chargé des questions relatives à l'environnement industriel ainsi que du suivi des partenariats avec les partenaires extérieurs dans le domaine de la coopération industrielle.

Son expérience administrative l'a ensuite conduit à prendre part aux réflexions sur les réformes de l'État. Entre 2008 et 2012, il a présidé le Groupe de travail sur les réformes administratives dans le cadre du Conseil présidentiel de l'investissement (CPI). Une responsabilité qui témoigne de son implication dans les chantiers visant à améliorer le cadre d'intervention des entreprises et les relations entre l'administration et les acteurs économiques.

C'est toutefois au sein de la CNES que son engagement professionnel a particulièrement marqué le paysage patronal sénégalais. En qualité de directeur exécutif, il a accompagné l'organisation dans ses missions de représentation et de défense des intérêts des employeurs. Aux côtés des responsables de cette structure, notamment son ancien président Mansour Kama, il a pris part aux réflexions sur les préoccupations du secteur privé national, avec une attention particulière portée à la compétitivité des entreprises et à la création d'emplois.

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La question de l'insertion professionnelle des jeunes faisait également partie de ses préoccupations. Dans un entretien accordé au magazine Réussir Business en 2021, il défendait notamment le renforcement du secteur privé comme levier de lutte contre le chômage. Une conviction qui traduisait sa vision du rôle des entreprises dans le développement économique et social du pays.

Le 15 novembre 2022, à 67 ans, il tirait sa révérence à l'Hôpital militaire de Ouakam. Après la levée du corps à Liberté 6 Extension, il a été accompagné à sa dernière demeure au cimetière musulman de Yoff. Quatre ans après sa disparition, son nom reste associé à une génération d'acteurs qui ont oeuvré à la défense et à la structuration du patronat.