Sénégal: JOJ Dakar 2026 - 104 élèves-athlètes bénéficient d'un accompagnement scolaire spécialisé

Au lendemain des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, le ministère de l'Éducation nationale entend éviter que l'engagement sportif des jeunes athlètes ne se fasse au détriment de leur parcours scolaire. À cet effet, Moustapha Mamba Guirassy a annoncé un dispositif d'accompagnement pédagogique destiné à 104 élèves-athlètes , comprenant notamment la remise d'ordinateurs, la désignation de professeurs référents et des programmes personnalisés de rattrapage.

Les exploits sportifs ne doivent pas se transformer en retard scolaire. C'est le message porté par le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, lors d'une rencontre avec les élèves-athlètes sénégalais au Village olympique.

Au lendemain de leur participation aux JOJ Dakar 2026, ces jeunes sportifs bénéficient d'une attention particulière des autorités éducatives, soucieuses de préserver la continuité de leur apprentissage.

Au total, 104 élèves-athlètes sont concernés par ce dispositif d'accompagnement spécialisé. L'objectif est de leur permettre de concilier les exigences de la pratique sportive de haut niveau avec celles de leur scolarité. Pour le ministère, aucun jeune ne devrait avoir à choisir entre sa passion pour le sport et la poursuite de ses études.

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Cette démarche repose sur un accompagnement pédagogique adapté aux contraintes des jeunes sportifs. Elle prévoit notamment la remise d'ordinateurs portables, la désignation de professeurs référents ainsi que l'élaboration de plans personnalisés de rattrapage scolaire. Ces mesures seront également soutenues par les plateformes numériques éducatives du ministère.

Au-delà de la reconnaissance des performances réalisées sur les terrains, cette initiative traduit une volonté de faire du sport un levier de réussite et d'épanouissement pour la jeunesse. Les valeurs de discipline, de persévérance, d'effort et de dépassement de soi, mobilisées dans les compétitions, peuvent également contribuer à la réussite scolaire.

À travers ce dispositif, le ministère entend ainsi inscrire l'héritage des JOJ dans la durée. Car si les jeunes athlètes ont défendu les couleurs nationales sur les terrains, leur avenir se construit aussi sur les bancs de l'école.