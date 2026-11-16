Sénégal: Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et Sénégal Solidaire unissent leurs efforts autour de la vaccination

La prévention du cancer du col de l'utérus passe notamment par une meilleure adhésion des populations à la vaccination contre le papillomavirus humain (HPV). Dans cette perspective, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique entend renforcer sa collaboration avec la Fondation nationale Sénégal Solidaire, en misant davantage sur la sensibilisation et la mobilisation communautaire.

Une délégation du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique , conduite par la directrice de Cabinet du ministre, Dr Ndèye Magatte Ndome Ndiaye, a rencontré les responsables de la Fondation nationale Sénégal Solidaire, en présence de la Première Dame, Absa Faye, ambassadrice de cette organisation.

Au coeur des échanges, les défis liés à la vaccination contre le HPV, notamment l'adhésion des populations, mais aussi la nécessité d'intensifier les actions de communication et de proximité pour favoriser le recours à cette mesure préventive.

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À cette occasion, la Première Dame a proposé d'intégrer la vaccination contre le HPV aux initiatives du programme « Octobre Rose toute l'année ». Une démarche qui vise à inscrire la prévention du cancer du col de l'utérus dans une dynamique continue, au-delà des campagnes ponctuelles de sensibilisation. Elle a également préconisé une mobilisation accrue des différents acteurs engagés dans la lutte contre les cancers féminins.