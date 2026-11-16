Sénégal: Balla Gaye 1, le bâtisseur de champions

Ancienne gloire de la lutte, Balla Gaye Ndour, plus connu sous le nom de Balla Gaye 1, a consacré une grande partie de sa vie à l'arène et à la formation des jeunes lutteurs. Mentor de Balla Gaye 2 et fondateur de l'école de lutte qui porte son nom, il a laissé derrière lui un héritage qui dépasse largement ses performances sportives. Il s'est éteint le 15 novembre 2020, à l'âge de 71 ans, à son domicile de Guédiawaye, des suites d'une longue maladie.

Il y a des hommes dont la carrière ne se mesure pas uniquement au nombre de victoires remportées dans l'arène. Balla Gaye 1 appartient à cette catégorie. Ancien champion de lutte, il a traversé plusieurs générations de l'arène , passant du statut de combattant à celui de formateur et de conseiller. Une trajectoire qui lui a permis de laisser une empreinte durable dans une discipline profondément ancrée dans la culture populaire sénégalaise.

Dans le milieu de la lutte, on l'appelait affectueusement « Père Balla ». Un surnom qui en disait long sur la place qu'il occupait auprès des jeunes sportifs. Au-delà de sa réputation d'ancien lutteur, il était surtout reconnu pour son engagement dans l'encadrement et la transmission.

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Le président du Comité national de gestion de la lutte (CNG) de l'époque, Ibrahima Sène, dit Bira, saluait d'ailleurs, après sa disparition, la mémoire d'un homme qui avait servi la discipline dans plusieurs de ses dimensions : la pratique sportive, la formation et même le commentaire des combats.

Une école pour transmettre et faire éclore des talents

L'une des contributions majeures de Balla Gaye 1 à la lutte sénégalaise reste la création de son école de lutte. Après celle de Ndakarou, sa structure figure parmi les premières écoles de lutte mises en place au Sénégal. Il y développe une véritable vocation de formateur, en accueillant et en encadrant de jeunes passionnés de cette discipline.

Son école deviendra progressivement un espace de formation pour plusieurs lutteurs qui se feront un nom dans l'arène. Parmi eux figurent Elton et surtout Oumar Sakho, plus connu sous le pseudonyme de Balla Gaye 2. Ce dernier, qui a choisi de porter le nom de son mentor, lui doit une partie importante de son apprentissage sportif.

Dans un témoignage publié après le décès de son formateur, Balla Gaye 2 ne cachait pas sa reconnaissance : « J'ai perdu un grand homme. Il a tout fait pour moi. Il m'a appris à lutter. Il était avec moi tout le temps et partout. Il m'aimait beaucoup. Il me considérait comme son fils. » Des propos rapportés par EnQuête le 16 novembre 2020.

La consécration de son ancien protégé, devenu Roi des arènes le 22 avril 2012 après sa victoire sur Yékini, constitue aussi l'une des illustrations les plus marquantes de son travail de transmission. En formant celui qui allait devenir l'un des grands noms de la lutte avec frappe, Balla Gaye 1 a ainsi contribué à écrire une page importante de l'histoire de l'arène.

Un homme de l'arène dans toutes ses dimensions

Son implication ne se limitait cependant pas à l'entraînement. Selon Ibrahima Sène, dit Bira, Balla Gaye 1 avait également exercé comme commentateur de lutte. Il connaissait ainsi les différentes facettes de cette discipline : le combat, la préparation des athlètes, l'encadrement et la médiatisation.

Cette polyvalence lui avait valu le respect de nombreux acteurs du milieu. Boy Niang 2, cité par EnQuête, retenait notamment de lui ses qualités d'éducateur et sa proximité avec les jeunes lutteurs. « Il avait l'habitude de dire que tous les lutteurs sont ses enfants », rapportait-il.

Mais derrière cette figure respectée se dessinait aussi une réalité moins reluisante : celle de la précarité de certaines anciennes gloires de la lutte. Quelques mois avant sa disparition, Balla Gaye 1 avait publiquement évoqué ses difficultés de santé et déploré le manque de soutien dont il estimait avoir été victime de la part du milieu de la lutte. Son appel à l'aide avait suscité des réactions et une mobilisation autour de sa situation.

Une disparition qui laisse un vide

Le dimanche 15 novembre 2020, la nouvelle de sa disparition plonge le monde de la lutte dans la tristesse. Balla Gaye Ndour s'éteint à son domicile de Guédiawaye, à l'âge de 71 ans, après une longue maladie. Il est inhumé au cimetière de Cambérène.

Les hommages se multiplient. Le ministère des Sports salue les services rendus à la lutte sénégalaise, rappelant son parcours d'ancien champion, mais également son rôle de formateur. Son école, qui a contribué à faire émerger plusieurs talents, est présentée comme l'un des témoignages les plus concrets de son engagement.

Six ans après sa disparition, son nom reste associé à une école, à une génération de lutteurs et à un champion qui a porté son pseudonyme jusqu'au sommet de l'arène. Balla Gaye 1 n'aura pas seulement transmis des techniques de combat. Il aura aussi contribué à façonner des parcours et à préparer la relève.