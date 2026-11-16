Ile Maurice: Déconstruire les idées reçues

À Maurice, près d'un adulte sur cinq est diabétique, selon les dernières estimations de la Fédération internationale du diabète (2024). A l'occasion de la Journée mondiale du diabète, célébrée chaque 14 novembre, le Dr Nikhil Anand Bachoo, consultant en médecine interne chez C-Care, nous éclaire sur cette maladie chronique.

Le diabète est causé par une consommation excessive de sucre

Faux. Si la consommation de sucre est l'un des facteurs de la maladie, elle n'en est pas la seule responsable. En effet, éliminer le sucre de son alimentation ne garantit pas de ne pas développer un diabète de type 2. Il faut notamment distinguer les deux types de diabète. Tandis que le diabète de type 1 est une maladie auto-immune dans laquelle le système immunitaire détruit les cellules du pancréas responsables de la production d'insuline, le diabète de type 2 est, quant à lui, associé à une combinaison de facteurs, dont la résistance à l'insuline, les habitudes alimentaires ou encore la sédentarité.

Pain, riz, farathas, dholl puri... font augmenter la glycémie

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Vrai. Ces aliments contiennent des glucides qui sont transformés en glucose lors de la digestion. Vivre avec le diabète ne signifie pas pour autant devoir les supprimer de l'alimentation. L'essentiel est de contrôler les portions. La quantité consommée ainsi que leur association avec des protéines, des matières grasses et des fibres influencent leur effet sur la glycémie.

Les personnes diabétiques n'ont pas droit au sucre

Faux. C'est la modération qui doit primer. Les sucres ajoutés et les boissons sucrées doivent notamment être limités. L'accompagnement d'un médecin ou d'un diététicien permet d'adapter les recommandations aux besoins et aux traitements de chaque patient.

Faire du sport est dangereux quand on est diabétique

Faux. L'activité physique est l'un des piliers de la prise en charge du diabète. Elle permet de réduire la résistance à l'insuline et contribue à mieux contrôler les maladies associées, comme l'hypertension et l'hypercholestérolémie. Certaines précautions sont toutefois nécessaires, notamment chez les personnes sous insuline ou certains médicaments (ex. : gliclazide) susceptibles de provoquer une hypoglycémie. Le suivi médical permet de déterminer les mesures appropriées.

Le diabète de type 2 est moins grave que le diabète de type 1

Faux. Les deux formes de diabète sont différentes, mais aucune ne doit être prise à la légère. Le diabète de type 1 nécessite un traitement par insuline, tandis que le diabète de type 2 peut évoluer progressivement et rester longtemps silencieux. Sans prise en charge adaptée, les deux peuvent entraîner des complications cardiovasculaires, rénales, neurologiques et oculaires. La gravité dépend notamment du contrôle glycémique, de l'ancienneté de la maladie et de la présence d'autres facteurs de risque.

Les produits sans sucre sont toujours bons pour les diabétiques

Faux. Il faut savoir que ce n'est pas seulement le sucre qui peut faire augmenter la glycémie. Certains produits dits «sans sucre» peuvent contenir des matières grasses, des calories ou d'autres glucides susceptibles d'influencer la glycémie. Il est donc important de lire les étiquettes nutritionnelles et de ne pas se fier uniquement aux mentions commerciales figurant sur les emballages.

Le diabète touche uniquement les personnes obèses

Faux. Une personne ayant un poids considéré comme normal peut également développer un diabète, notamment en raison de prédispositions génétiques, de facteurs métaboliques ou d'autres conditions médicales.

Si je n'ai pas de symptômes, je ne suis pas diabétique

Faux. C'est une croyance particulièrement dangereuse. Le diabète de type 2 peut évoluer silencieusement pendant plusieurs années, sans provoquer de symptômes évidents. Certaines personnes découvrent leur maladie à l'occasion d'un bilan sanguin de routine ou lorsque des complications sont déjà apparues.

Le dépistage

Il est recommandé de se faire dépister à partir de 35 ans, voire plus tôt en cas de surpoids (IMC supérieur à 23) ou d'obésité (IMC supérieur à 25), associés à un ou plusieurs facteurs de risque : origine ethnique, antécédents familiaux de diabète chez un parent au premier degré, hypertension, hypercholestérolémie, maladie cardiovasculaire, stéatose hépatique, manque d'activité physique, syndrome métabolique ovarien polyendocrinien (SMOP), antécédents de diabète gestationnel ou prise de certains médicaments. Le dépistage peut reposer sur une combinaison de deux examens complémentaires : la glycémie à jeun et l'HbA1c (hémoglobine glyquée).

Les signes d'alerte

▪ Des envies fréquentes d'uriner, une soif excessive, une fatigue persistante ou une perte de poids inexpliquée.

▪ Une cicatrisation lente des plaies, une vision trouble, des fourmillements ou un engourdissement des mains et des pieds.

▪ L'apparition de taches foncées sur la peau ou des démangeaisons persistantes.

Aujourd'hui, la recherche médicale sur le diabète ouvre de nouvelles perspectives. Dans certains cas de diabète de type 2, une rémission est possible, notamment grâce à une perte de poids significative et durable, à une modification structurée des habitudes alimentaires et à une activité physique régulière. En 2024, une étude* a par ailleurs mis en lumière le cas d'une femme de 25 ans atteinte de diabète de type 1 qui a bénéficié d'une greffe de cellules productrices d'insuline, développées à partir de ses propres cellules souches reprogrammées.

Moins de trois mois après l'intervention, elle a commencé à produire naturellement sa propre insuline et a pu se passer d'injections pendant plus d'un an. Cette avancée, évoquée par le Dr Nikhil Anand Bachoo, illustre le potentiel de la médecine régénérative et les nouvelles pistes explorées par la recherche pour améliorer la prise en charge du diabète. Néanmoins, tandis que les perspectives progressent, le médecin tient à le rappeler : «Le premier réflexe reste le même : ne pas attendre l'apparition des symptômes pour prendre sa santé en main.»