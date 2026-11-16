Ile Maurice: Une chef inspectrice en formation aux États-Unis malgré une enquête en cours

Alors qu'elle fait toujours l'objet d'une enquête pour corruption alléguée, une policière, promue il y a quelque temps au rang de Woman Chief Inspector of Police (WCIP), a été sélectionnée pour suivre une formation aux États-Unis portant sur la lutte anticorruption. Elle a quitté Maurice le 26 octobre dernier pour Rhode Island, où elle devait assister à un cours intitulé Legal Aspects of Combating Corruption. Une situation qui soulève des interrogations au sein de la force policière.

Anciennement affectée à l'Anti Drug & Smuggling Unit (ADSU), elle avait été convoquée en novembre 2020 par l'Independent Commission against Corruption (ICAC), alors qu'elle était Woman Inspector of Police (WIP). L'enquête portait sur des allégations de corruption dans l'ancienne équipe de l'ADSU de Landing Step, dont elle avait la responsabilité. Les enquêteurs s'intéressaient notamment à plusieurs opérations policières au cours desquelles des sommes d'argent auraient été emportées. Selon nos informations, le dossier d'enquête n'aurait toujours pas été bouclé. Elle a pourtant été promue, puis s électionnée pour cette formation internationale.

Un premier volet de cette enquête concernait une perquisition effectuée le 2 juin 2020 à Baie-du-Tombeau. Le propriétaire des lieux avait ainsi allégué que Rs 55 000 avaient été emportées de son domicile par des policiers et ne lui avaient pas été restituées. Trois anciens membres de cette équipe avaient été arrêtés dans le cadre de cette affaire.

Un second volet visait une opération menée le 10 juin 2020 chez le propriétaire d'une agence de voyages à Port-Louis. Selon les allégations de l'époque, quelque Rs 10 millions auraient été emportées lors de cette intervention, alors que les registres de l'unité policière ne faisaient état que de quelques centaines de milliers de roupies. L'exWIP avait été entendue par les enquêteurs de l'ICAC avant d'être autorisée à repartir.

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