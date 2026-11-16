Ile Maurice: Jean-Michel Lee Shim attendu lundi à la FCC

Sa rémunération laisse les enquêteurs perplexes

Après plus d'un an d'investigations, la Financial Crimes Commission (FCC) poursuit ses vérifications sur les activités de SMS Pariaz. Jean-Michel Lee Shim est d'ailleurs attendu lundi dans les locaux de la FCC à Réduit. Au coeur des investigations figure notamment la rémunération mensuelle importante qui aurait été versée à Jean-Michel Lee Shim en tant que consultant. Les relations professionnelles entre plusieurs personnes citées dans le dossier soulèvent également des interrogations.

Les enquêteurs souhaitent obtenir de lui des éclaircissements sur plusieurs aspects du fonctionnement de l'entreprise, notamment sur les relations financières entre ses différents intervenants et la destination des bénéfices générés par ses activités. Les enquêteurs s'intéressent également aux rémunérations perçues par certaines personnes gravitant autour de ses activités. Ils cherchent à comprendre les modalités des paiements, leur justification économique et les prestations auxquelles ils correspondent.

Plus d'un million de roupies par mois

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Parmi les éléments qui retiennent l'attention des enquêteurs figure la rémunération du consultant qui aurait perçu mensuellement une somme de plus d'un million de roupies. Les montants qui lui auraient été versés font actuellement l'objet de vérifications. L'enjeu consiste à vérifier si les rémunérations étaient proportionnelles aux prestations fournies et si les transactions peuvent être justifiées par des documents financiers et contractuels. La FCC cherche à établir la réalité des opérations et à comprendre les mécanismes financiers qui entourent les activités de SMS Pariaz.

Des bénéfices réinvestis dans l'entreprise ?

La situation de l'avoué qui est actionnaire majoritaire intéresse également les enquêteurs. Selon les explications qu'il aurait fournies à la FCC, il ne percevrait aucun dividende de l'entreprise. Les bénéfices auraient, selon sa version, été réinvestis dans les activités commerciales afin de financer le développement et les investissements de la société. Cette explication devrait être confrontée aux documents comptables et aux mouvements financiers.

Comment expliquer les différentes modalités de rémunération entre les personnes intervenant dans les activités de la société ? D'un côté, le consultant Jean-Michel Lee Shim aurait bénéficié de versements mensuels importants. De l'autre, l'avoué affirme ne toucher aucun dividende, les profits étant destinés au développement de l'entreprise.

La FCC devrait reconstituer les flux financiers, identifier les bénéficiaires des paiements et vérifier la cohérence entre les déclarations recueillies et les pièces justificatives disponibles.

Les mandats de Me Shamir Hossany examinés

Me Shamir Hossany représente plusieurs témoins appelés à intervenir dans le cadre de cette même affaire. Or, Jean-Michel Lee Shim avait lui aussi retenu les services de cet avocat pour l'assister lors de son audition devant la FCC. Cette situation a fait émerger la question d'un éventuel conflit d'intérêts. La commission avait évoqué cette possibilité dans les échanges entourant la représentation de l'homme d'affaires. La compatibilité des différents mandats exercés par l'avocat constitue un point sensible du dossier. La question avait pris une dimension judiciaire lorsque le camp de Jean-Michel Lee Shim avait contesté la position de la FCC concernant le choix de son représentant légal. Une procédure urgente avait alors été engagée devant la Cour suprême.

La juge en chambre, Carol GreenJokhoo, avait convoqué la FCC et la Mauritius Bar Association afin d'entendre leurs explications. Lors de l'audience, la commission, représentée par Meᣵ Roopchand, Arzamkhan et Chatoo, n'avait finalement pas contesté le principe d'un report de l'audition.

Une enquête appelée à se poursuivre

Après ce contretemps, la FCC entend poursuivre ses investigations. Plusieurs personnes auraient déjà été entendues comme témoins. D'autres auditions et vérifications pourraient suivre.