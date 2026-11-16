Ile Maurice: Football - Le grand final, c'est ce dimanche

Ce dimanche, le terrain de football d'Olivia accueillera de 8h à 17h l'apothéose du tournoi Ti Lipie Grand Rev. Portée par l'association Nou Lipie Ki Nou Soulie, en collaboration avec Vive le Foot, Vive la Vie, cette compétition pas comme les autres met à l'honneur l'essence même du football de quartier mauricien : ici, tout le monde joue pieds nus.

Pas moins de 18 équipes, venues des quatre coins de l'île, se disputeront les titres dans deux catégories d'âge : neuf formations chez les 8-12 ans et neuf autres chez les 13-20 ans. Afin de permettre à chacun de vivre pleinement cette journée et que personne ne soit en retard, les organisateurs ont prévu le transport aller-retour pour l'ensemble des joueurs. En parallèle des matchs, l'ambiance promet d'être électrique grâce aux prestations live de Blackayo et Billygane, le tout orchestré par Jonathan Legentil et Mary-Jane Edouard à l'animation.

Au fil des neuf étapes disputées à travers les différents districts du pays, les meilleures formations ont validé leur ticket pour ce grand rendez-vous. Du côté de Rivière-Noire, ce sont Nou C BMF (8-12 ans) et BMF Entertainment (13-20 ans) qui défendront leurs couleurs. Port-Louis sera représenté par Ti Lipie Grand Leker et Blue Power, tandis que Grand-Gaube (Rivière du-Rempart) comptera sur West Side et Casablanca. Les Plaines- Wilhems miseront sur les représentants de Camp Levieux, à savoir Sparta, Ti Lipie Gris ainsi que Double Black Power. À Pamplemousses, Cap Vert et Hollande ont décroché leur place, tout comme Koltar et Beret Rouz pour Trou d'Eau Douce (Flacq). Enfin, Melrose (Moka) alignera Fanta Orange et O Block City, alors que Grand Port sera porté par Beri Rouz et Kilo Flow.

Pour Yannick Ferdinand, président-fondateur de Nou Lipie Ki Nou Soulie, l'objectif dépasse largement le cadre du ballon rond. Revenant sur le lancement du projet, il confie : «La première édition a eu lieu en 2025 et nous étions en mode découverte, même les joueurs, avec la nouvelle formule du tirage qui favorise la cohésion sociale car les joueurs jouent avec des inconnus quasiment.»

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Une formule originale qui a rapidement conquis le public et les participants. «La première édition nous a permis de voir le contentement sur les visages des villageois et des parents. Tous les joueurs ont la chance de participer et de remporter le tournoi, car certains joueurs de niveau intermédiaire ont été sacrés champions en étant entourés de talents dans leurs équipes», raconte le dirigeant. Bien au-delà de la compétition, le tournoi tisse de véritables liens entre les jeunes de l'île. «Ils continuent de garder le contact, sur WhatsApp principalement. C'est une vraie amitié qui s'est forgée», se réjouit Yannick Ferdinand, impatient de voir cette belle énergie s'exprimer une nouvelle fois sur la pelouse d'Olivia ce dimanche.

Il encourage également les filles à participer en grand nombre lors de la prochaine édition, les formations étant mixtes. «On a eu de très bon retours principalement lorsque le tournoi se déplace dans le Sud où les filles semblent vraiment aimer le football. On espère que le nombre de participation feminine continuera à grossir», conclut Yannick Ferdinand.