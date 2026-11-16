Maroc: Santé, emploi et éducation - Le plaidoyer rigoureux de Mohammed Chaouki pour la consolidation des acquis sociaux

Intervenant au nom du Groupe socialiste à la Chambre des représentants, lors de la séance plénière consacrée à l'examen et au vote des budgets sectoriels dans le cadre de la loi de finances 2027, le député Mohammed Chaouki a dressé la feuille de route ittihadie pour l'édification d'un Maroc solidaire. L'élu a souligné que le défi cardinal de l'action publique demeure la consolidation d'un État social fort et équitable, érigeant la dignité, l'égalité et la cohésion en droits tangibles ressentis par chaque citoyen dans son quotidien.

Abordant les dossiers névralgiques de la santé, de la protection sociale et de la solidarité, Mohammed Chaouki a salué la priorité accordée à la concrétisation du grand chantier Royal de la couverture médicale universelle et à la mise à niveau des structures hospitalières.

Néanmoins, le député a insisté sur le fait que la réussite de ces réformes est indissociable d'une amélioration qualitative des soins et d'une lutte acharnée contre les disparités spatiales. Appelant à un renforcement drastique de l'offre sanitaire dans le monde rural, les zones enclavées et les régions montagneuses -- en citant à l'appui la province d'Azilal --, le parlementaire ittihadi a rappelé que la justice territoriale est le garant de la pérennité de l'État social.

Sur le front de l'emploi et du pouvoir d'achat, l'intervenant a pris acte de la volonté gouvernementale d'institutionnaliser un dialogue social responsable et pérenne. Pour le Groupe socialiste, les engagements pris doivent impérativement se traduire par la création d'emplois productifs, l'insertion professionnelle des jeunes diplômés et la promotion de l'activité féminine.

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Mohamed Chaouki a également mis en exergue l'impératif de renforcer la protection de la famille et des catégories vulnérables, plaidant pour l'autonomisation économique des femmes, la défense des droits des enfants et des personnes en situation de handicap, ainsi qu'une meilleure convergence des programmes de solidarité.

S'agissant du secteur éducatif, le député socialiste a salué les mesures engagées avec célérité par le département ministériel en charge de l'enseignement préscolaire et de la lutte contre l'abandon scolaire, saluant l'ambition d'atteindre l'objectif du « zéro abandon scolaire » à l'horizon 2030.

Mohammed Chaouki a tenu à mettre en avant l'ouverture d'un dialogue direct avec les éducatrices et éducateurs du préscolaire. Il a rappelé à ce titre que la qualité de l'enseignement de base passe impérativement par la revalorisation de la situation professionnelle de ses encadrants, maillons indispensables de la réussite éducative.

S'exprimant depuis sa position au sein de la majorité gouvernementale, le député ittihadi a réitéré le soutien du Groupe socialiste aux réformes sociales en cours, tout en insistant sur la nécessité d'accroître l'efficacité de la dépense publique.

Le parlementaire a conclu sa plaidoirie par une profession de foi résolument ancrée dans les valeurs progressistes de l'USFP: « Bâtir un État social fort et juste qui fait de la dignité, de l'égalité et de la solidarité des droits effectifs que le citoyen ressent à l'hôpital, à l'école, au lieu de travail, au sein de la famille et dans toutes les régions du Royaume ».